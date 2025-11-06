'Gloukh kan beloft niet inlossen': "Aanvankelijk op andere positie"

Johan Inan beschrijft in het Algemeen Dagblad hoe het lastig begon voor de jonge middenvelder: "Het was een profiel om van te watertanden, zeker voor fans die Ajax al tal van legendarische nummers 10 zag voortbrengen. Maar zij vonden Gloukh aanvankelijk vooral terug op links, waar hij een jaar eerder, al zwervend, Feyenoord namens Salzburg doldraaide. Zo gingen bij het inpassen van de topaankoop in de eerste maand nog verschillende dingen mis. Net als Youri Regeer en Raul Moro werd een aankoop aanvankelijk op een andere positie gebruikt dan waarvoor Kroes diegene in eerste instantie haalde."

Volgens Inan leidde die verkeerde positionering tot een moeizaam begin: Gloukh kon niet zijn sterke punten volledig benutten en kreeg weinig kans om zich in het hart van het spel te ontwikkelen. Het was duidelijk dat hij tijd nodig had om te wennen aan de rol die Ajax voor hem had bedacht.

Toch zien de supporters nog steeds veel potentie in Gloukh, die het zwalkende elftal van Ajax kan versterken wanneer hij op zijn best is. Zijn grootste uitdaging is echter het verdedigende werk: hij blinkt niet uit in meeverdedigen en stapt graag zelf naar voren. Om dat beter te laten passen in het spel van Ajax, zal de schaduwspits voortaan op het seintje van achteruit moeten wachten.

De grote vraag is of Gloukh zich zal aanpassen en zijn talent kan waarmaken. Komt het nog goed met de 21-jarige middenvelder, of dreigt Ajax een snel miljoenenverlies te lijden?