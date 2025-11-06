Kick-off
Driessen oppert nieuwe trainer Ajax: "Zou een goed idee zijn"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Gloukh kan beloft niet inlossen': "Aanvankelijk op andere positie"

Arthur
bron: Algemeen Dagblad
Oscar Gloukh bedankt de Ajax-fans
Oscar Gloukh bedankt de Ajax-fans Foto: © Pro Shots

Op papier leek Oscar Gloukh de nieuwe revelatie van Ajax te worden. Tot dusver blijft hij echter onder de verwachtingen en groeit de kritiek.

Johan Inan beschrijft in het Algemeen Dagblad hoe het lastig begon voor de jonge middenvelder: "Het was een profiel om van te watertanden, zeker voor fans die Ajax al tal van legendarische nummers 10 zag voortbrengen. Maar zij vonden Gloukh aanvankelijk vooral terug op links, waar hij een jaar eerder, al zwervend, Feyenoord namens Salzburg doldraaide. Zo gingen bij het inpassen van de topaankoop in de eerste maand nog verschillende dingen mis. Net als Youri Regeer en Raul Moro werd een aankoop aanvankelijk op een andere positie gebruikt dan waarvoor Kroes diegene in eerste instantie haalde."

Volgens Inan leidde die verkeerde positionering tot een moeizaam begin: Gloukh kon niet zijn sterke punten volledig benutten en kreeg weinig kans om zich in het hart van het spel te ontwikkelen. Het was duidelijk dat hij tijd nodig had om te wennen aan de rol die Ajax voor hem had bedacht.

Toch zien de supporters nog steeds veel potentie in Gloukh, die het zwalkende elftal van Ajax kan versterken wanneer hij op zijn best is. Zijn grootste uitdaging is echter het verdedigende werk: hij blinkt niet uit in meeverdedigen en stapt graag zelf naar voren. Om dat beter te laten passen in het spel van Ajax, zal de schaduwspits voortaan op het seintje van achteruit moeten wachten.

De grote vraag is of Gloukh zich zal aanpassen en zijn talent kan waarmaken. Komt het nog goed met de 21-jarige middenvelder, of dreigt Ajax een snel miljoenenverlies te lijden?

Gerelateerd:
Ron Jans

Jans over voormalig Ajax-coach: "Weet niet of hij wijn drinkt"

0
Emre Ünüvar

Ünüvar: "Weet nooit hoe het doelsaldo kan helpen op de ranglijst"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Oscar Gloukh
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Alex Kroes en John Heitinga

Alex Kroes krijgt waardering: "Dat is bij Ajax gewoon moeilijk"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk: "Iedereen wilde hem, maar hij speelt heel zwak"

0
Ajacieden balen, links Remko Pasveer

Pasveer en Heitinga gesteund: "Ik begrijp die wissel wel, hoor"

0
Wim Kieft

Kieft tipt Heitinga: "Niet doen, dat ziet er zo kleuterig uit"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk doet Ajax-constatering: "Dat is best wel pijnlijk"

0
Pierre van Hooijdonk

Pierre van Hooijdonk eerlijk over Ajax: "Dat was echt ongekend"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk maakt Ajax af: "Hebben niks te zoeken in de top"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 11 20 28
2 PSV 11 19 28
3 AZ 11 11 24
4 Ajax 11 6 20
5 FC Groningen 11 2 19
6 FC Utrecht 11 5 16
7 Sparta Rotterdam 11 -9 16
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd