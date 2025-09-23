Gloukh krijgt lof: "Waarom speelt die jongen niet altijd mee?"

Oscar Gloukh maakte zondagmiddag indruk in de topper tegen PSV (2-2). De Israëliër viel na rust in en tekende in de slotfase voor de belangrijke gelijkmaker. Zijn optreden leverde hem de nodige lof op van diverse analisten.

Jan Mulder liet maandagavond bij Ziggo Sport Rondo geen twijfel bestaan over zijn enthousiasme. "Ik kijk vijf minuten naar de tweede helft van PSV - Ajax en ik denk: waarom speelt die jongen niet altijd mee?", riep Mulder, zichtbaar verbaasd. "Wat zitten ze daar in Amsterdam in godsnaam te doen?"

Wytse van der Goot nuanceerde dat Gloukh in eerdere invalbeurten minder opviel, maar Mulder had daar geen boodschap aan: "Dat is een invalbeurtje. Dat is ontzettend moeilijk. Die jongen wordt niet serieus genomen, maar hij zou de leiding niet serieus moeten nemen. Het is zo’n goede voetballer."

Ook Wesley Sneijder was onder de indruk van de invaller, maar wees op de mogelijke moeilijkheden voor trainer John Heitinga. "Hij viel in als een valse nummer negen. Dan komt het volgende probleem: je hebt Dolberg net gekocht en Wout Weghorst wil niet op de bank zitten, want dan wordt hij heel vervelend. Dat weten we allemaal."

Marco van Basten sloot zich bij de lofzang aan. "Hij kwam erin en Ajax werd een ander Ajax", aldus de oud-bondscoach.