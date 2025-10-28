"Gloukh kwam duidelijk beter uit de verf met hem achter zich"

Ajax boekte een wonderlijke overwinning op FC Twente: 2-3 in Enschede. Ondanks dat Oscar Gloukh duidelijk een wissel verdiende, besloot Heitinga hem op het veld te laten staan. De aanvallende middenvelder werd prompt beloond met een schitterende volley die de 1-2 voorsprong opleverde.

Johan Inan schrijft in het Algemeen Dagblad: "Gloukh kwam duidelijk beter uit de verf met Regeer achter zich. Die middenvelder speelde ook toen Heitinga eerder dit seizoen zijn sterkste formatie gevonden dacht te hebben. Sterker nog, met Regeer aan de aftrap speelde Ajax tegen PEC, Internazionale en PSV misschien wel de beste helften van het seizoen. Tegen zijn voormalige club blonk Regeer uit met zijn loopvermogen.

Ook de geplaagde Wout Weghorst kreeg een pluim. "Weghorst blonk in alles uit. Hij was continu aanspeelbaar en gaf het spel vaak ook een goed vervolg. De spits lijkt ook de vruchten te plukken van de snelheid op de flanken. Zo bediende hij Raul Moro in de diepte, die de bal vervolgens, met zijn eerste assist, panklaar legde voor Godts in een vlijmscherpe counter: 3-1", besluit hij.