Gloukh looft drie teamgenoten: "Kunnen samen nog veel goals maken"
Oscar Gloukh was zichtbaar tevreden na zijn basisplaats bij Ajax in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. De Israëliër zat de afgelopen weken vooral op de bank, maar liet zich bij de 0-3 zege op de hekkensluiter weer nadrukkelijk zien.
Gloukh speelde 84 minuten en leverde de assist bij de 0-3 van Steven Berghuis. "Ik was blij dat ik weer eens mocht starten, ik heb ervan genoten", zei hij bij ESPN. "We hebben goed gespeeld. Ik ben erg gelukkig met de overwinning. Ik ben altijd blij als ik speel, maar vooral als ik op mijn vertrouwde positie kan spelen."
In de wedstrijden tegen FC Groningen, Sparta Rotterdam en Feyenoord bleef Gloukh de hele wedstrijd op de bank. Tegen FC Twente viel hij nog in. Nu wil hij zijn kans grijpen. "Ik wil mezelf laten zien en het team helpen. Dat is het belangrijkste."
Ook over zijn samenwerking met Berghuis was Gloukh positief. "Ik heb een goede connectie met Steven, dat voel ik ook op de training. Maar ik heb ook een goede klik met Wout Weghorst en Mika Godts. We kunnen samen nog veel goals maken."
Gloukh geeft toe dat zijn reserverol niet makkelijk was. "Een reserverol is het moeilijkste in voetbal om mee om te gaan, maar je moet ermee dealen en als je een kans krijgt, moet je jezelf weer laten zien." Hij hoopt nu op meer speeltijd. "Ik hoop nu te kunnen blijven spelen en dat we zo hoog mogelijk kunnen eindigen."
Tot slot zegt Gloukh dat hij wist waar hij aan begon bij Ajax. "Ik wist toen ik hier kwam hoe groot deze club is en dat er veel goede spelers zijn. Dan moet je hard werken voor je kansen en dan is het aan jezelf om zoveel mogelijk speeltijd te verdienen", aldus Oscar Gloukh.
