Gloukh lovend over Ajax-duo: "Met Mika heb ik een goede klik"

Vooral zijn tweede doelpunt kon rekenen op een glimlach van Gloukh. "Zo’n doelpunt train je niet echt. Het is iets wat vanzelf komt. Je hebt het of je hebt het niet. Ik was heel blij dat hij erin ging", vertelde hij aan FCUpdate.nl. De middenvelder merkt bovendien dat hij onder trainer Míchel beter tot zijn recht komt. Waar hij vorig seizoen op meerdere posities werd ingezet, heeft hij nu een vaste rol gekregen. "Vorig jaar speelde ik op veel verschillende posities. Nu heb ik een duidelijke rol en weet ik wat ik moet doen. Ik speel dichter bij het doel en krijg daardoor meer kansen. Zo voel ik me veel comfortabeler."

Ook over de samenwerking met Mika Godts is Gloukh enthousiast. Volgens de Israëliër wordt daar op de trainingen veel aandacht aan besteed. "We trainen veel op mijn loopacties richting het strafschopgebied. Vooral met Mika heb ik een goede klik. We begrijpen elkaar goed. Hij kan mij bedienen en ik kan hem bedienen."