Gloukh lovend over Ajax-duo: "Met Mika heb ik een goede klik"
Oscar Gloukh was donderdagavond de grote man bij Ajax tijdens de 4-1 overwinning op FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League. De Israëlische middenvelder nam na rust alle drie de Amsterdamse treffers voor zijn rekening en blikte na afloop tevreden terug op zijn optreden.
Vooral zijn tweede doelpunt kon rekenen op een glimlach van Gloukh. "Zo’n doelpunt train je niet echt. Het is iets wat vanzelf komt. Je hebt het of je hebt het niet. Ik was heel blij dat hij erin ging", vertelde hij aan FCUpdate.nl. De middenvelder merkt bovendien dat hij onder trainer Míchel beter tot zijn recht komt. Waar hij vorig seizoen op meerdere posities werd ingezet, heeft hij nu een vaste rol gekregen. "Vorig jaar speelde ik op veel verschillende posities. Nu heb ik een duidelijke rol en weet ik wat ik moet doen. Ik speel dichter bij het doel en krijg daardoor meer kansen. Zo voel ik me veel comfortabeler."
Ook over de samenwerking met Mika Godts is Gloukh enthousiast. Volgens de Israëliër wordt daar op de trainingen veel aandacht aan besteed. "We trainen veel op mijn loopacties richting het strafschopgebied. Vooral met Mika heb ik een goede klik. We begrijpen elkaar goed. Hij kan mij bedienen en ik kan hem bedienen."
Daarnaast sprak Gloukh zijn waardering uit voor Steven Berghuis, die de assist verzorgde bij zijn tweede treffer. "Steven is een ervaren speler en een echte leider in de kleedkamer. We hebben een goede band en dat zie je ook terug op het veld. We willen hard blijven werken en vaker dit soort wedstrijden spelen."
Voor het nieuwe seizoen heeft Gloukh duidelijke doelstellingen. "Het belangrijkste doel is om kampioen te worden. Daarnaast wil ik zelf doelpunten maken, assists geven en met Ajax voor alle prijzen gaan."
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