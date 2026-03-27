Meldingen
2026-03-25
Maher Carrizo
VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Gloukh maakt indruk op sterspeler van PSG: "Heel goede speler"

Gijs Kila
bron: AjaxFanatics
Oscar Gloukh
Oscar Gloukh Foto: © BSR Agency

Oscar Gloukh heeft zich donderdag laten zien tijdens de oefeninterland tussen Israël en Georgië (2-2). De Ajax-middenvelder speelde de volledige wedstrijd en gaf een assist op Omri Gandelman bij de laatste treffer van Israël.

Bij Ajax komt Gloukh de laatste wedstrijden nauwelijks aan spelen toe. In de Eredivisie-duels met FC Groningen, Sparta en Feyenoord bleef de 21-jarige aanvallende middenvelder zelfs op de bank. Bij de nationale ploeg van Israël kreeg hij weer de kans vanaf de aftrap en liet hij zich direct zien met een assist.

Zijn optreden bleef ook bij de tegenstander niet onopgemerkt. Georgië-ster Khvicha Kvaratskhelia sprak na afloop lovend over de Ajacied. "Ik denk dat hun nummer elf een heel goede speler is", zei de PSG-aanvaller na afloop.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

0
0
Lees meer:
Oscar Gloukh
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
0
0
0
0
0
0
0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws