Gloukh maakt indruk op sterspeler van PSG: "Heel goede speler"

Oscar Gloukh heeft zich donderdag laten zien tijdens de oefeninterland tussen Israël en Georgië (2-2). De Ajax-middenvelder speelde de volledige wedstrijd en gaf een assist op Omri Gandelman bij de laatste treffer van Israël.

Bij Ajax komt Gloukh de laatste wedstrijden nauwelijks aan spelen toe. In de Eredivisie-duels met FC Groningen, Sparta en Feyenoord bleef de 21-jarige aanvallende middenvelder zelfs op de bank. Bij de nationale ploeg van Israël kreeg hij weer de kans vanaf de aftrap en liet hij zich direct zien met een assist.

Zijn optreden bleef ook bij de tegenstander niet onopgemerkt. Georgië-ster Khvicha Kvaratskhelia sprak na afloop lovend over de Ajacied. "Ik denk dat hun nummer elf een heel goede speler is", zei de PSG-aanvaller na afloop.