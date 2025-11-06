Gloukh meldt zich op Instagram na ontslag Heitinga: "Classy, not"

Oscar Gloukh heeft zich kort na het ontslag van John Heitinga bij Ajax opvallend geuit op Instagram. De Israëlische middenvelder plaatste een foto van de wedstrijd tegen Galatasaray, vergezeld van twee veelzeggende emoji’s, zonder Heitinga te steunen of te bedanken.

Ajax maakte donderdag om 16.15 uur bekend dat Heitinga per direct als hoofdtrainer was ontslagen. De oud-verdediger stond pas sinds afgelopen zomer aan het roer en de 0-3 nederlaag tegen Galatasaray in de Champions League werd hem fataal.

De post van Gloukh, zo’n twee uur na het nieuws, trok direct de aandacht van fans. Op X reageren supporters vooral op de timing en de inhoud van de foto. "Normaal ben ik tegen dit soort acties, maar hem geef ik groot gelijk", schrijft een fan, verwijzend naar hoe Heitinga volgens hen met Gloukh omging. Er is echter ook kritiek: "Classy hoor. Not."