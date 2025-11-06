Kick-off
Driessen oppert nieuwe trainer Ajax: "Zou een goed idee zijn"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Gloukh meldt zich op Instagram na ontslag Heitinga: "Classy, not"

Amber
Oscar Gloukh
Oscar Gloukh Foto: © BSR Agency

Oscar Gloukh heeft zich kort na het ontslag van John Heitinga bij Ajax opvallend geuit op Instagram. De Israëlische middenvelder plaatste een foto van de wedstrijd tegen Galatasaray, vergezeld van twee veelzeggende emoji’s, zonder Heitinga te steunen of te bedanken.

Ajax maakte donderdag om 16.15 uur bekend dat Heitinga per direct als hoofdtrainer was ontslagen. De oud-verdediger stond pas sinds afgelopen zomer aan het roer en de 0-3 nederlaag tegen Galatasaray in de Champions League werd hem fataal.

De post van Gloukh, zo’n twee uur na het nieuws, trok direct de aandacht van fans. Op X reageren supporters vooral op de timing en de inhoud van de foto. "Normaal ben ik tegen dit soort acties, maar hem geef ik groot gelijk", schrijft een fan, verwijzend naar hoe Heitinga volgens hen met Gloukh omging. Er is echter ook kritiek: "Classy hoor. Not."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Alex Kroes en John Heitinga

Kroes over ontslag Heitinga: "Dit zijn onze eigen bevindingen"

0
Marcel Keizer, John Heitinga en Urby Emanuelson

Ajax neemt na ontslag van Heitinga ook afscheid van twee assistenten

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws Oscar Gloukh
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Ron Jans langs de lijn bij FC Utrecht

FC Utrecht 'ongeïnteresseerd' in duel FC Porto: "Bezig met Ajax"

0
Kenneth Perez

Perez roept om ontslag Heitinga: "Er moet iets rigoureus gebeuren"

0
John Heitinga verontwaardigd

"Hij ligt in zijn ontwikkeling nu wel voor op John Heitinga"

0
Alex Kroes en John Heitinga

Alex Kroes krijgt waardering: "Dat is bij Ajax gewoon moeilijk"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk: "Iedereen wilde hem, maar hij speelt heel zwak"

0
Ajacieden balen, links Remko Pasveer

Pasveer en Heitinga gesteund: "Ik begrijp die wissel wel, hoor"

0
Wim Kieft

Kieft tipt Heitinga: "Niet doen, dat ziet er zo kleuterig uit"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 11 20 28
2 PSV 11 19 28
3 AZ 11 11 24
4 Ajax 11 6 20
5 FC Groningen 11 2 19
6 FC Utrecht 11 5 16
7 Sparta Rotterdam 11 -9 16
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd