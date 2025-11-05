'Gloukh nu al miskoop van het jaar?': "De zoveelste deceptie"

Oscar Gloukh (21) werd afgelopen zomer binnengehaald als de grote versterking van Ajax. In zijn eerste maanden speelde de middenvelder vooral in de aanval of moest hij vanaf de bank toekijken. Pas toen hij vaste waarde werd als ‘nummer 10’, kreeg hij de kans om zijn stempel op het spel van Ajax te drukken. Tegen Heerenveen liep dat echter anders: Gloukh viel duidelijk tegen.

Analist Inan maakte zijn beoordeling helder: "Gloukh verzuimde de Amsterdammers bij een paar grote kansen te redden. Erger nog: de Israëliër verloor maar liefst 25 ballen. Dat deed geen enkele teamgenoot hem dit seizoen na. Natuurlijk, dat houdt ook verband met de risico’s die hij in het spel legt, maar dan nog zag iedereen Gloukh zijn slechtste wedstrijd voor Ajax spelen. Daar veranderde zelfs zijn assist op de goal van Mika Godts niets aan."

Volgens Inan was dit een teleurstellend moment in een seizoen dat voor Gloukh juist als een droom begon. "Het was de zoveelste deceptie in het nog prille, maar beoogde droomhuwelijk tussen de langverwachte nummer 10 en Ajax. Hoe kan dat, toch? Wat zegt dat over hoe hij is gescout, hoe de trainer hem gebruikt en zijn eigen kwaliteiten?".

De verwachtingen rond Gloukh waren hooggespannen. "De scouting stelde een lijst met wel tien potentiële nummers 10 samen. Daarop prijkte ook de naam van Gloukh: een dynamische middenvelder met een goede dribbel, versnelling aan de bal, goed schot en oog voor de steekpass", licht Inan toe. Het is duidelijk dat hij technisch veel potentie heeft, maar dat de vertaling naar prestaties in de Eredivisie soms nog ontbreekt.