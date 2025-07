'Gloukh onthult Ajax-transfer': "Enige club waar ik wil spelen"

"Ik heb mijn persoonlijke voorwaarden bij Ajax vastgelegd voor de komende vijf jaar", zou Gloukh hebben gezegd tegen zijn vrienden. "Ik ben erg enthousiast om bij deze prestigieuze club te gaan spelen. Ik hoop en geloof dat de transfer met Salzburg deze week rond komt en dat ik naar Amsterdam kan gaan."

Ajax moet nog wel tot overeenstemming komen met Red Bull Salzburg. Gloukh gaat er vanuit dat het goed komt. "Het is een grote eer voor mij en het Israëlische voetbal. Ajax is de enige club waar ik wil spelen", klinkt het. "Het is een droom die uitkomt voor mij. Zodra de transfer rond is, reis ik af naar Nederland. Ik kijk nu al uit naar mijn eerste wedstrijd."

Gloukh speelde afgelopen week nog mee met Red Bull Salzburg in de voorronde van de Champions League tegen Brann. De verwachting is dat de Israëliër de return in Oostenrijk laat schieten.