2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Gloukh openbaart over Ajax: "Is vanwege mijn Joodse achtergrond"

Arthur
bron: Ajax Life
Oscar Gloukh
Oscar Gloukh Foto: © BSR Agency

Oscar Gloukh toont zich zeer openhartig in een uitgebreid interview met Ajax Life. De aanvallende middenvelder, die Ajax vijftien miljoen euro kostte, vond het in het begin lastig dat John Heitinga hem regelmatig vroeg om voortijdig het veld te verlaten.

"Soms waren de wissels moeilijk te accepteren", geeft hij toe. Gloukh wist meteen wat er zou gebeuren na de rode kaart van Kenneth Taylor tegen Chelsea in de Champions League. "Ik wist dat ik eruit zou gaan. Natuurlijk wil je jezelf laten zien in de Champions League, dus dat is dan een tegenvaller. Maar de trainer heeft het me na afloop uitgelegd. Uiteindelijk gaat het niet om mij, maar om het team."

Hoewel de miljoenenaanwinst balend is over de wissels, erkent hij ook zijn eigen grilligheid in prestaties. "Ik tekende pas in augustus en moest verloren tijd inhalen. De eerste zes weken van de competitie waren als het ware mijn voorbereiding." Gloukh heeft zijn topniveau nog niet bereikt, maar is desalniettemin onder de indruk van Nederland als voetballand. "Ik moet eerlijk zeggen dat de Eredivisie me verrast. Zelfs de kleine clubs spelen goed voetbal. Er is voor ons nog geen makkelijke wedstrijd geweest."

Volgens de middenvelder past een contract bij Ajax uitstekend bij hem. "Vanwege het verleden en de Joodse achtergrond is de verwantschap groot. Als kind volgde ik alles. Vooral het seizoen waarin ze de halve finale van de Champions League haalde, maakte veel indruk." Destijds keek Gloukh vooral naar Frenkie de Jong en Dusan Tadic op. "Alle grote spelers maakten daarna de stap naar Europese topclubs. Die droom had ik ook. Ik wist niet wanneer, maar wel dat ik hier ooit zou willen spelen. Het was altijd Ajax."

