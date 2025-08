Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"

Oscar Gloukh is officieel speler van Ajax. Na wekenlange speculaties zette de middenvelder vrijdag zijn handtekening onder een vijfjarig contract in Amsterdam. Gloukh kent Ajax al langer.

De Israëliër volgde de club vroeger al. Zo keek hij op naar zijn voorgangers met rugnummer tien. "Bergkamp en Tadic natuurlijk, één van mijn favoriete Ajax-spelers. Hij was een echte leider, heeft veel gewonnen en de fans hielden van hem. Er ligt veel druk op mij, dus ik moet presteren", zegt Gloukh bij Ajax TV.

"Hopelijk kan ik het waarmaken. Het is heel leuk om in dit lijstje nummer tiens te komen. Ik heb nu al kippenvel en kan niet wachten op de eerste wedstrijd", aldus de middenvelder, die duidelijk is: "Ik hoop het Ajaxniveau te halen en met de club ook te presteren in de Champions League. Ik heb al twee seizoenen in de Champions League gespeeld. Het waren niet veel wedstrijden, maar heb al wel wat ervaring in dat toernooi."

Hij vervolgt: "Het zal erg speciaal worden, zeker in dit stadion en met deze fans. Daarnaast zou het mooi zijn om de titel en de beker te pakken. Ik ga mijn best doen voor het team. Het winnen van prijzen is het allermooiste dat er is. Mijn persoonlijke doel? Vijftien goals en tien assists", is Gloukh ambitieus.