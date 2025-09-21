AD Voetbalpodcast
Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Gloukh redt vlak voor tijd punt voor Ajax in topper tegen PSV

Amber
bron: Ajax1
Oscar Gloukh in actie tegen PSV
Oscar Gloukh in actie tegen PSV Foto: © Pro Shots

Ajax heeft zondagmiddag een punt overgehouden aan de wedstrijd tegen PSV. Vlak voor tijd zorgde Oscar Gloukh voor de 2-2.

In Eindhoven moest Ajax het zonder Wout Weghorst doen. De spits kampt met een lichte blessure. Daarom begon Kasper Dolberg in de punt van de aanval. Ook Lucas Rosa had een basisplaats. De ploeg van John Heitinga kwam in het Philips Stadion al na zeven minuten spelen op achterstand. Ismael Saibari maakte de 1-1.

Ajax had daarna vrij weinig in te brengen, maar kreeg na een halfuur spelen toch een penalty. Kenneth Taylor maakte vanaf elf meter geen fout. In de tweede helft kwam Ajax wat beter voor de dag. De Amsterdammers kregen meerdere kansen, maar leken met lege handen te eindigen na de 2-1 van Yarek Gasiorowski in de 81e minuut.

Uiteindelijk redde Gloukh een punt voor Ajax. De invaller rondde fraai af en bepaalde de eindstand daarmee op 2-2.

Scoreverloop:
7' 1-0 Ismael Saibari
31' 1-1 Kenneth Taylor (p.)
81' 2-1 Yarek Gasiorowski
89' 2-2 Oscar Gloukh

Opstelling Ajax: Jaros; Rosa (85' Moro), Itakura, Baas, Wijndal (69' Sutalo); Regeer (68' Fitz-Jim), Klaassen, Taylor; Edvardsen (74' Berghuis), Dolberg (46' Gloukh), Godts

Gerelateerd:
Davy Klaassen bij Ajax

Klaassen baalt na gelijkspel tegen PSV: "Teleurstelling overheerst"

0
John Heitinga

Heitinga over afwezige Weghorst: "Hij had toen al wat klachten"

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René van der Gijp

René van der Gijp: "Zo niet, dan wordt hij verhuurd aan Ajax"

0
Hans Kraay jr.

Kraay vergelijkt Ajax: "Middelmatige ploegen doen dat een kwartiertje"

0
Maccabi Tel Aviv-fans met een pyro in het uitvak van Ajax

Bewijsmateriaal teruggevonden van wangedrag rond Ajax - Maccabi

0
Danique Tolhoek

VIDEO: Ajax Vrouwen wint van Sturm Graz en gaat door in Europa

0
John Heitinga

Ajax en Heitinga krijgen complimenten: "Het plan klopte wel"

0
Valentijn Driessen

Driessen gaat niet mee met Heitinga: "Natuurlijk wel een thema"

0
De Vrij en Dumfries met Inter in de Champions League

Dumfries kreeg beuk van Ajacied: "Ik moest er wel even om lachen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 5 10 15
2 PSV 5 9 12
3 Ajax 5 6 11
4 AZ 4 5 10
5 NEC Nijmegen 5 8 9
6 FC Utrecht 5 7 9
7 FC Groningen 5 1 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd