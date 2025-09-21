Gloukh redt vlak voor tijd punt voor Ajax in topper tegen PSV

In Eindhoven moest Ajax het zonder Wout Weghorst doen. De spits kampt met een lichte blessure. Daarom begon Kasper Dolberg in de punt van de aanval. Ook Lucas Rosa had een basisplaats. De ploeg van John Heitinga kwam in het Philips Stadion al na zeven minuten spelen op achterstand. Ismael Saibari maakte de 1-1.

Ajax had daarna vrij weinig in te brengen, maar kreeg na een halfuur spelen toch een penalty. Kenneth Taylor maakte vanaf elf meter geen fout. In de tweede helft kwam Ajax wat beter voor de dag. De Amsterdammers kregen meerdere kansen, maar leken met lege handen te eindigen na de 2-1 van Yarek Gasiorowski in de 81e minuut.

Uiteindelijk redde Gloukh een punt voor Ajax. De invaller rondde fraai af en bepaalde de eindstand daarmee op 2-2.

Scoreverloop:

7' 1-0 Ismael Saibari

31' 1-1 Kenneth Taylor (p.)

81' 2-1 Yarek Gasiorowski

89' 2-2 Oscar Gloukh

Opstelling Ajax: Jaros; Rosa (85' Moro), Itakura, Baas, Wijndal (69' Sutalo); Regeer (68' Fitz-Jim), Klaassen, Taylor; Edvardsen (74' Berghuis), Dolberg (46' Gloukh), Godts