Gloukh roemt staf Ajax: "Dat hebben we in de 2e helft aangepast"

Ajax won dinsdagavond in de strijd om de Champions League met 1-2 van Villareal en Oscar Gloukh toonde zich na afloop zeer tevreden. De behendige buitenspeler, die zelf de gelijkmaker voor zijn rekening nam, roemt ook de inbreng van trainer Fred Grim en zijn assistenten.

"Ik denk dat we allemaal blij zijn", vertelt hij voor de camera van Ziggo Sport. "Alles wat de staf vooraf tegen ons zei, gebeurde eigenlijk precies zo in de wedstrijd. Aan de bal waren we echt heel zelfverzekerd", aldus Gloukh, die beseft dat het spel voor rust nog niet goed genoeg was.

"In de tweede helft hebben we onze houding aangepast", blikt hij terug. "We speelden met meer energie en overtuiging. Ik denk dat we de overwinning ook echt verdienden", vervolgt Gloukh, die vanzelfsprekend ook blij was met zijn eigen treffer na ruim een uur spelen. "Ik denk dat de goal zo mooi was omdat hij erin ging. Ik ben vooral heel blij voor het team. Natuurlijk is het ook persoonlijk een fijn moment", erkent Gloukh.

De Israëliër is van mening dat hij steeds meer zijn stempel kan drukken bij de club uit Amsterdam. "We leren elkaar beter kennen", legt hij uit. "Ik ben afgelopen zomer gekomen en voel nu veel betere connecties met mijn teamgenoten. Soms gaan passes of dribbels fout, maar dan helpen ze me meteen en zeggen ze dat het oké is, besluit Gloukh over de de samenwerking met zijn ploeggenoten.