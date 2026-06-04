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'Gloukh scoort voor Israël, wijst naar logo en belandt in knokpartij'

Rik Engelbertink
bron: Ajax1
Oscar Gloukh in het shirt van Israel
Oscar Gloukh in het shirt van Israel Foto: © Pro Shots

Israël is op woensdagavond op bezoek gegaan bij Albanië. Ajax-speler Oscar Gloukh had een hoofdrol in dat duel.

Hij maakte de enige goal van de wedstrijd in de 73ste minuut. Dat gebeurde nadat hij en zijn team de hele wedstrijd uitgefloten werden. Rusland is wel uitgesloten van internationaal voetbal en Israël niet, wat veel kritiek oplevert vanwege de oorlog en humanitaire situatie in Ajax.

Gloukh had genoeg van de fluitconcerten en nadat hij scoorde legde hij zijn vinger op zijn mond, waarna hij ook trots het logo van Israël liet zien. Dat namen de Albanezen niet goed op. Meerdere spelers kwamen naar hem toe rennen, terwijl ook aanwezige fans dingen richting hem gooiden. Direct na het moment werd Gloukh gewisseld.

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