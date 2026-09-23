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Gloukh te egoïstisch? "Dat gaat op een gegeven moment irriteren"

Niek
Oscar Gloukh
Oscar Gloukh Foto: © Pro Shots

Daan Sutorius toont zich in een nieuwe aflevering van de podcast Branie kritisch over een aantal spelers bij Ajax. Zo komt andere het egoïstische spel van Oscar Gloukh ter sprake. 

"Ik vind hem te veel voor eigen succes gaan", vertelt de Ajax-watcher. "Het is zo vervelend dat hij in elke situatie altijd kijkt wat hij zelf kan doen eerst. Het is niet een eerlijke afweging tussen de mogelijkheden die hij heeft aan de bal. Ik denk dat van de tien ballen die hij krijgt, hij zes, zeven, acht keer eigenlijk de verkeerde keuze maakt. Als iemand volhardt in dezelfde fouten steeds, gaat dat op een gegeven moment irriteren", constateert Sutorios.

Ook het aan- en verkoopbeleid van Jordi Cruijff ligt onder een vergrootglas. "Het grotere plan van Ajax is wat mij betreft wel heel erg gestoeld op de korte termijn", vervolgt hij. "Ik heb niet per se het idee dat Ajax aan een succesvol elftal aan het bouwen is voor de komende paar jaar", waarschuwt Sutorius. 

"Als Ajax nu geen kampioen wordt, heb ik het idee dat er een grote exodus gaat volgen komende zomer en dat je weer opnieuw veel spelers moet gaan halen", voorspelt hij. "Dan begin je eigenlijk weer bijna vanaf nul. Dat vind ik wel een zeer kritische kanttekening bij het beleid van Ajax op dit moment", besluit Sutorius. 

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