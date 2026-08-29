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Gloukh-transfer niet realistisch: "Ik weet dat ik hier blijf"

Rik Engelbertink
bron: ESPN
Oscar Gloukh is de gevierde man
Oscar Gloukh is de gevierde man Foto: © Pro Shots

Oscar Gloukh wil niet bij Ajax vertrekken. In gesprek met ESPN laat Gloukh weten dat een vertrek uit Amsterdam momenteel niet aan de orde is. 

Vaak speelt Gloukh nu achter de spitsen. De middenvelder annex aanvaller voelt zich goed bij die keuze. "Ik voel me er comfortabel bij", aldus Gloukh, die graag bij Ajax wil blijven. "Ik denk daar helemaal niet over na, ik heb het er ook niet met mijn zaakwaarnemer of familie over gehad. Ik weet dat ik hier blijf en dat is het belangrijkst voor mij."

De komst van Julian Brandt maakt zijn perspectief kleiner. "Dat is niet makkelijk, want hij is heel goed", erkent Gloukh. "Maar ik kan veel van hem leren en als ik de voorkeur krijg, is dat natuurlijk mooi. Maar we kunnen ook samen spelen."

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