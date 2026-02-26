Gloukh verward in Amsterdam: "Hier had hij niet op gerekend"

"Ik zou er absoluut nog geen streep doorzetten", is Jansen stellig bij ESPN. "De cijfers van die jongen zijn best behoorlijk en het is natuurlijk ook een grote tombola geweest voor hem. Dan moest hij weer aan de buitenkant spelen, dan weer op tien, dan weer twee wedstrijden niet. Als grote aankoop moet die jongen ook wel gedacht hebben, waar ben ik terechtgekomen. Hier had hij niet op gerekend denk ik. Ik vind het wel echt een kwaliteitsspeler."

El Ahmadi kan zich niet vinden in de woorden van Jansen. "Als je ziet ook zijn invalsbeurt tegen NEC. Hij verdedigt totaal niet mee en dat moet wel bij dit Ajax. Zij zijn nog niet zo ver dat ze elke ploeg kunnen domineren. Je ziet dat zo’n Rayane Bounida die taak veel meer uitvoert", besluit El Ahmadi over de concurrent van Gloukh.