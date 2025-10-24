"Gloukh vroeg zich intern af of hij met Jong Ajax meetrainde"

Ajax kent een moeizaam seizoen. De onrust begon al in de zomer na de aanstelling van hoofdtrainer John Heitinga. Ook in de spelersgroep was er de nodige onvrede.

"Al vroeg in de voorbereiding sijpelen geluiden door over de groeiende onvrede bij meerdere sleutelspelers", beschrijven Alain van Hilten en Thijs Zwagerman op de website van ESPN. "Het contrast tussen de vorige en nieuwe technische staf blijkt gigantisch. Spelers zien de intensiteit op de training omlaag gaan en mopperen onderling over de manier waarop Heitinga en zijn staf de aanvallende spelprincipes proberen in te slijpen."

"Veelzeggend is dat miljoenenaankoop Oscar Gloukh zich na zijn eerste training intern hardop afvraagt of hij met de A-selectie of Jong Ajax heeft meegetraind", vervolgen zij. "De dribbelaar is geschrokken van het niveau van de training, iets wat in schril contrast staat met de extreem gedisciplineerde werkwijze die Gloukh bij RB Salzburg gewend was."