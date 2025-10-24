Meer dan Voetbal
Heitinga genoemd als 'favoriete trainer': "Hij kan dat allemaal"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

"Gloukh vroeg zich intern af of hij met Jong Ajax meetrainde"

Bjorn
bron: ESPN

Ajax kent een moeizaam seizoen. De onrust begon al in de zomer na de aanstelling van hoofdtrainer John Heitinga. Ook in de spelersgroep was er de nodige onvrede.

"Al vroeg in de voorbereiding sijpelen geluiden door over de groeiende onvrede bij meerdere sleutelspelers", beschrijven Alain van Hilten en Thijs Zwagerman op de website van ESPN. "Het contrast tussen de vorige en nieuwe technische staf blijkt gigantisch. Spelers zien de intensiteit op de training omlaag gaan en mopperen onderling over de manier waarop Heitinga en zijn staf de aanvallende spelprincipes proberen in te slijpen."

"Veelzeggend is dat miljoenenaankoop Oscar Gloukh zich na zijn eerste training intern hardop afvraagt of hij met de A-selectie of Jong Ajax heeft meegetraind", vervolgen zij. "De dribbelaar is geschrokken van het niveau van de training, iets wat in schril contrast staat met de extreem gedisciplineerde werkwijze die Gloukh bij RB Salzburg gewend was."

Zet in op Ajax tegen FC Twente!

Ajax speelt zondagmiddag de uitwedstrijd tegen FC Twente. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Kenneth Perez

Kenneth Perez: "Ze willen 'Ajax-voetbal' spelen met middelmaat"

0
Rayane Bounida

Marokko aast op groot talent van Ajax: "We willen het snel doen"

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Ajax Video's Het laatste Ajax Nieuws Oscar Gloukh
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Oscar Gloukh

"Gloukh vroeg zich intern af of hij met Jong Ajax meetrainde"

0
Marcel Keizer

'Ajax wilde Marcel Keizer als hoofdtrainer': "Eerst benaderd"

0
Ajax-fans in de Arena

Ajax-supporters laten zich kritisch uit: "Dit lijkt onhoudbaar"

0
René van der Gijp

René van der Gijp lacht om oud-Ajacied: "Het is ook een gedoe"

0
Wout Weghorst

Weghorst krijgt kritiek: "Het is niet leuk als hij zo doordraait"

0
John Heitinga tijdens het uitduel van Ajax bij Chelsea

'Heitinga krijgt advies': "Dan komen spelers meer in hun kracht"

0
Kenneth Taylor pakt rood tegen Chelsea

Taylor krijgt steun na rood: "Dan ben je tegenwoordig de pineut"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 9 19 25
2 PSV 9 15 22
3 AZ 9 7 18
4 Ajax 9 5 16
5 FC Groningen 9 1 15
6 NEC Nijmegen 9 8 14
7 FC Twente 9 3 14
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd