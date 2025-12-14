Gloukh wil Feyenoord verslaan in Klassieker: "Kan niet wachten"

Met een achterstand van veertien punten op koploper PSV en acht op Feyenoord is de Klassieker in de Johan Cruijff ArenA van cruciaal belang. Ook Oscar Gloukh beseft dat maar al te goed.

"Als we winnen, zetten een belangrijke stap vooruit en komen we dichter bij Feyenoord. Dan is dit de belangrijkste overwinning van dit seizoen", zegt de Israëliër tegen het Algemeen Dagblad.

Voor Gloukh wordt het zijn eerste Klassieker in Ajax-shirt. De aanvallende middenvelder kijkt er zichtbaar naar uit. "Ik weet wat een derby is. Die heb ik in Israël gespeeld", doelt hij op de beladen duels met Maccabi tegen Hapoel Tel Aviv. "En ik heb gehoord dat dit een heel grote wedstrijd is. Ik kan niet wachten."

Binnen de selectie voelt Gloukh hoe groot de rivaliteit is. "Van teamgenoten hoor ik dat dit een heel beladen duel is, vanwege de rivaliteit. We doen er elke wedstrijd alles aan. Dat gaan we nu ook doen. Het is belangrijk, want we moeten nu duels winnen om te klimmen op de ranglijst."

De Israëliër weet bovendien hoe het is om Feyenoord pijn te doen. Vorig seizoen was hij met RB Salzburg uitblinker in De Kuip tijdens het Champions League-duel dat met 1-3 werd gewonnen.

Of hij opnieuw een hoofdrol kan spelen, is voor hem bijzaak. "Het belangrijkste is dat we drie punten pakken. En als ik daarnaast nog een bijdrage kan leveren met een goal of een assist, zou dat helemaal geweldig zijn."