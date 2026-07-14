Gloukh ziet gelijkenis met Cruijff: "Kunnen snel boos worden"
Oscar Gloukh is vastberaden om dit seizoen wel te slagen bij Ajax. Om een goede start te maken voerde hij een gesprek met Jordi Cruijff. De middenvelder ziet gelijkenissen tussen hem en de technisch directeur.
Gloukh hield een fijn gevoel over aan het gesprek met Cruijff, dat niet zoveel over voetbal ging, maar juist over zijn familie in Israël. "Volgens hem is het Israëlische temperament te vergelijken met het Spaanse", begint Gloukh lachend in het Algemeen Dagblad.
"We praten allebei veel met onze handen en kunnen snel boos worden of emotioneel. Jordi zei tegen me: 'Als ik jou bezig zie in de wedstrijd, dan begrijp ik je'. Het klopt. Soms zie ik er op het veld misschien gefrustreerd of teleurgesteld uit, maar dat is puur een bewijs van mijn geldingsdrang", aldus Gloukh.
Israël is bekend terrein voor de technisch directeur. Cruijff werkte daar jarenlang bij Maccabi Tel Aviv, de club waar Gloukh is opgeleid. Toch leerden de twee elkaar daar nog niet kennen. "Jordi was de baas bij Maccabi Tel Aviv, ik was jeugdspeler. Hooguit kende hij mijn naam", besluit de middenvelder.
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