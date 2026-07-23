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Gluscevic juicht voor Vojvodina: "Toen had Ajax het ook al lastig"

Arthur
Igor Gluscevic
Igor Gluscevic Foto: © BSR Agency

Ajax neemt het vanavond in de tweede voorronde van de Conference League op tegen Vojvodina Novi Sad. De wedstrijd wordt met extra belangstelling gevolgd door Igor Gluscevic. De voormalig spits, tegenwoordig al vijftien jaar actief als spelersmakelaar, heeft een bijzondere band met de Servische club. De inmiddels 52-jarige Montenegrijn begon er in 1994 zijn professionele carrière, voordat hij later in Nederland grote successen kende bij onder meer FC Utrecht.

"Ik heb veel meegemaakt in Nederland. Binnen en buiten het veld. Mijn oudste zoon is 25 jaar geleden in Utrecht geboren. Later kwam ik terug bij Vitesse en toen is mijn dochter in Arnhem geboren. Ik reis veel voor mijn werk, ook naar Nederland. Ik kom er graag", vertelt hij tegenover ESPN.

Ook op het veld kende Gluscevic rond de eeuwwisseling een succesvolle periode in Nederland. Tussen 2000 en 2003 kwam hij 95 keer in actie voor FC Utrecht, waarin hij 46 doelpunten maakte. Zijn grootste momenten beleefde hij in De Kuip, waar hij in twee opeenvolgende bekerfinales tot scoren kwam.

De reden voor het gesprek met Gluscevic is echter zijn bijzondere band met de tegenstander van Ajax: Vojvodina Novi Sad. "Het is één van de drie grote clubs van Servië", begint de oud-speler van de club. "Vorig jaar zijn ze tweede geworden. Novi Sad is echt een grote stad, hè. Er wonen bijna een miljoen mensen. Die stad verdient ook gewoon een succesvolle club."

Volgens Gluscevic heeft Vojvodina de afgelopen jaren een duidelijke ontwikkeling doorgemaakt. "Sinds vier jaar is er een nieuwe eigenaar, die veel inzet op de eigen jeugd. Ze spelen zoals zoveel Servische clubs attractief voetbal, met veel jonge spelers."

Toch verwacht de oud-spits dat Vojvodina voor een zware opgave staat tegen Ajax. "Ajax is natuurlijk favoriet. Dat is de grootste club en ze zijn het aan hun stand verplicht. De Eredivisie is van hoger niveau dan de Servische competitie, vooral omdat er in Servië heel weinig geld is. Maar ze hebben twee jaar geleden ook tegen elkaar gespeeld en toen had Ajax het ook lastig. Al was dat een ander elftal dan nu uiteraard."

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