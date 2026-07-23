Gluscevic juicht voor Vojvodina: "Toen had Ajax het ook al lastig"
Ajax neemt het vanavond in de tweede voorronde van de Conference League op tegen Vojvodina Novi Sad. De wedstrijd wordt met extra belangstelling gevolgd door Igor Gluscevic. De voormalig spits, tegenwoordig al vijftien jaar actief als spelersmakelaar, heeft een bijzondere band met de Servische club. De inmiddels 52-jarige Montenegrijn begon er in 1994 zijn professionele carrière, voordat hij later in Nederland grote successen kende bij onder meer FC Utrecht.
"Ik heb veel meegemaakt in Nederland. Binnen en buiten het veld. Mijn oudste zoon is 25 jaar geleden in Utrecht geboren. Later kwam ik terug bij Vitesse en toen is mijn dochter in Arnhem geboren. Ik reis veel voor mijn werk, ook naar Nederland. Ik kom er graag", vertelt hij tegenover ESPN.
Ook op het veld kende Gluscevic rond de eeuwwisseling een succesvolle periode in Nederland. Tussen 2000 en 2003 kwam hij 95 keer in actie voor FC Utrecht, waarin hij 46 doelpunten maakte. Zijn grootste momenten beleefde hij in De Kuip, waar hij in twee opeenvolgende bekerfinales tot scoren kwam.
De reden voor het gesprek met Gluscevic is echter zijn bijzondere band met de tegenstander van Ajax: Vojvodina Novi Sad. "Het is één van de drie grote clubs van Servië", begint de oud-speler van de club. "Vorig jaar zijn ze tweede geworden. Novi Sad is echt een grote stad, hè. Er wonen bijna een miljoen mensen. Die stad verdient ook gewoon een succesvolle club."
Volgens Gluscevic heeft Vojvodina de afgelopen jaren een duidelijke ontwikkeling doorgemaakt. "Sinds vier jaar is er een nieuwe eigenaar, die veel inzet op de eigen jeugd. Ze spelen zoals zoveel Servische clubs attractief voetbal, met veel jonge spelers."
Toch verwacht de oud-spits dat Vojvodina voor een zware opgave staat tegen Ajax. "Ajax is natuurlijk favoriet. Dat is de grootste club en ze zijn het aan hun stand verplicht. De Eredivisie is van hoger niveau dan de Servische competitie, vooral omdat er in Servië heel weinig geld is. Maar ze hebben twee jaar geleden ook tegen elkaar gespeeld en toen had Ajax het ook lastig. Al was dat een ander elftal dan nu uiteraard."
Zet in op Ajax in Europa!
Ajax speelt donderdag de heenwedstrijd in de tweede voorronde van de Conference League. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Gluscevic juicht voor Vojvodina: "Toen had Ajax het ook al lastig"
Hélène Hendriks doet oproep aan voetbalwereld: "Ophouden!"
'Ajax kan Van Axel Dongen slijten aan club uit de Eredivisie'
Maher Carrizo en Mokio onthullen nieuw uitshirt Ajax: "Oranje"
Zwart: "Hij past beter in de tactiek van Michel dan Berghuis"
Ajax-speler blinkt uit onder Míchel: "Van uitzonderlijke klasse"
'Ajax krijgt concurrentie van twee clubs in strijd om Wolves-spits'
'Josip Sutalo staat in de belangstelling van verschillende clubs'
Dijkshoorn in de bres voor oud-Ajacied: "Daar worstel ik mee"
Steijn wijst naar Farioli: "Hij maakte hem juist heel groot"
'Ajax lijkt naast komst Ounahi te grijpen na concrete interesse'
Michel maakt de 23 Ajacieden voor duel tegen Vojvodina bekend
Ajax gaat op bezoek bij FK Vojvodina: BetMGM biedt heerlijke odds
Lastig vraagstuk rond nieuwe rol Godts: "Kan hij dat evenaren?"
'Ajax moet het zonder verdediger stellen tegen FK Vojvodina'
Jorthy Mokio dankt Ajacied: "Dat heeft hij me duidelijk gemaakt"
'Poolse club noemt NAC onrealistisch: transfer oud-Ajacied ketst af'
Ruud Nijstad over oud-Ajacied: "In wedstrijden een irritante speler"
Hugo Borst wijst: "Ik begrijp dat Ajax kampioen móét worden..."
'Ajax wil zich versterken met verbannen aanvaller van Wolves'
Sophie Kronenburg wint Scorito-pool: "Weet niet veel van voetbal..."
Ajax-talent nu al gezien als mogelijke uitblinker van WK van 2030
Basisspeler Ajax lijkt vertrek uit te sluiten: "Zit hier goed"
Ajax Vrouwen verkoopt Renee van Asten (19) aan Spaanse topclub
Mokio lovend over nieuwe Ajax-speler: "Kan een groot verschil maken"
Driessen: "De Spaanse hand is nog niet zichtbaar bij dit Ajax"
'Wout Weghorst spreekt Oranje-vedetten aan': "Op hun fouten"
Viergever over clubloze periode: "Wist even niet waar ik moest kijken"
Eredivisie bereikt salarisrecord: "Pijnlijke conclusie is..."
'Jorrel Hato wil na één seizoen alweer vertrekken bij Chelsea'