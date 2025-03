Go Ahead-aanvaller imponeert: "Op radar van Nederlandse topclubs"

Go Ahead Eagles is bezig aan een topseizoen, en dus worden er wel wat uitgaande transfers verwacht komende zomer. Onder meer Oliver Antman, Enric Llansana en Jakob Breum moeten misschien wel het transferrecord van de club gaan breken.

RTV Oost-journalist Tijmen van Wissing meldt dat Breum in de gaten wordt gehouden in de Eredivisie. "Hij staat op de radar bij topclubs in Nederland. Dat is natuurlijk echt een smaakmaker gebleken", zegt Van Wissing over de aanvaller bij Voetbalpraat. "En Antman, die lijkt mij onhoudbaar. Llasana evenzo."

Van Wissing verwacht dat Go Ahead flinke bedragen gaat krijgen voor het drietal. "Oliver Edvardsen ging voor een kleine drie miljoen euro naar Ajax, Willumsson (naar Birmingham City, red.) was meer dan vier. Dus aan bedragen van vier of vijf miljoen moet je wel gaan denken. Antman is ook de duurste aankoop geweest deze zomer, ruim een miljoen euro. Met twaalf assists gaat hij echt wel wat opleveren", aldus Tijmen van Wissing.