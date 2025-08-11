Go Ahead-directeur duidelijk: "Ajax staat niet open voor verhuur"

Ajax staat niet open voor een verhuurperiode van Oliver Edvardsen. Dat meldt Go Ahead Eagles-directeur Jan Willem van Dop maandag op X.

Supporters van de club uit Deventer constateerden dat Edvardsen opnieuw op de bank zat bij Ajax. Veel fans zien de aanvaller graag terugkomen naar Deventer, maar dat gaat dus niet gebeuren deze zomer.

Go Ahead Eagles-directeur Van Dop reageerde op een X-bericht van een Go Ahead Eagles-supporter, die suggereerde of Edvardsen een optie zou kunnen zijn. "Ter info. Ajax staat niet open voor verhuur van Oliver", aldus directeur Jan Willem van Dop.