"Hakim Ziyech terug naar Ajax? Die club heeft wel behoefte aan hem"
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Go Ahead-directeur duidelijk: "Ajax staat niet open voor verhuur"

Joram
Jan Willem van Dop met de KNVB Beker
Jan Willem van Dop met de KNVB Beker

Ajax staat niet open voor een verhuurperiode van Oliver Edvardsen. Dat meldt Go Ahead Eagles-directeur Jan Willem van Dop maandag op X.

Supporters van de club uit Deventer constateerden dat Edvardsen opnieuw op de bank zat bij Ajax. Veel fans zien de aanvaller graag terugkomen naar Deventer, maar dat gaat dus niet gebeuren deze zomer.

Go Ahead Eagles-directeur Van Dop reageerde op een X-bericht van een Go Ahead Eagles-supporter, die suggereerde of Edvardsen een optie zou kunnen zijn. "Ter info. Ajax staat niet open voor verhuur van Oliver", aldus directeur Jan Willem van Dop. 

