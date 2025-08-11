Het laatste Ajax Nieuws
Go Ahead-directeur duidelijk: "Ajax staat niet open voor verhuur"
Jan Willem van Dop met de KNVB Beker Foto: © Pro Shots
Ajax staat niet open voor een verhuurperiode van Oliver Edvardsen. Dat meldt Go Ahead Eagles-directeur Jan Willem van Dop maandag op X.
Supporters van de club uit Deventer constateerden dat Edvardsen opnieuw op de bank zat bij Ajax. Veel fans zien de aanvaller graag terugkomen naar Deventer, maar dat gaat dus niet gebeuren deze zomer.
Go Ahead Eagles-directeur Van Dop reageerde op een X-bericht van een Go Ahead Eagles-supporter, die suggereerde of Edvardsen een optie zou kunnen zijn. "Ter info. Ajax staat niet open voor verhuur van Oliver", aldus directeur Jan Willem van Dop.
Laatste nieuws
Van der Vaart schrikt van Ajax: "Dan moet je je kapot schamen"
Go Ahead-directeur duidelijk: "Ajax staat niet open voor verhuur"
Ronald Waterreus 'waarschuwt' Ajax: "Het is pijnlijk om te zien"
Driessen noemt drie Ajax-spelers: "Viel me verschrikkelijk tegen"
Van der Vaart bekritiseert Ajax: "Waarom zou je hem dan halen?"
Telstar-speler maakt indruk tegen Ajax: "Hij was echt geweldig"
"Berghuis kan niet meer schieten op goal, dat is echt afgelopen"
Van Hanegem: "Die spits van Telstar had wel 3 keer kunnen scoren"
'Nieuwe Weghorst' bij Telstar: "Weghorst in zijn jongere jaren"
Kenneth Perez maakt gehakt van Ajax: "Er klopte zó weinig van"
Meer nieuws
Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"
Ajax-speler zorgt voor enorme verbazing: "Eet hij hier gras?"
Hugo Borst pakt Heitinga aan: "Onder hem niet verder dan vierde"
Beuker: "Denken dat het goed is dat hij daar ervaring opdoet"
Ajax zwaait verdediger (20) tijdelijk uit: "Volwassener worden"
Van der Vaart ziet zoon debuteren bij Ajax: "Punaise in zijn schoen"
Perez ziet 'bloedirritante en theatrale' uitblinker bij Ajax
Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar
Akpom lovend over Ajax: "Heb veel mooie ervaringen opgedaan"
Koeman jr. verrast door Ajax: "Had ik niet verwacht, echt bizar"
Ouder nieuws
Ajax bevestigt vertrek van Akpom; huurtransfer met optie tot koop
Baas heeft duidelijke positie-voorkeur: "De trainer weet dat wel"
Zonneveld mist megakans tegen Ajax: "Had meer tijd dan ik dacht"
Wout Weghorst duidelijk na zege: "Zoveel mag je er niet weggeven"
Telstar-captain trots: "Gaan ons niet verschuilen in de Eredivisie"
Kwakman kritisch: "Hij zit zich wel te verbijten op de tribune"
Klaassen kritisch ondanks Ajax-zege: "Een soort tenniswedstrijd"
Telstar-coach Correia grapt: "We grepen net mis naast Gloukh"
Heitinga reageert op veelbesproken interview: "Ik wist het..."
John Heitinga legt keuzes uit: ""Dat houdt de selectie scherp"
Video’s
Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"
Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar
Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"
"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"
Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"
Oscar Gloukh kon in 2022 ook al naar Ajax: "Ik wilde graag komen"
'Jorrel Hato zet laatste stap voor tekenen contract bij Chelsea'
0 reacties