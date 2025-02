Go Ahead Eagles begrijpt Edvardsen: "Als zo'n club komt..."

Edvardsen was een van de uitblinkers in Deventer, maar Go Ahead Eagles moet zonder hem verder. Enric Llansana gunt zijn oud-ploeggenoot de transfer van harte. "Ajax kwam wel heel snel voor Oliver. Als zo'n club komt, kun je geen nee zeggen", vertelt de middenvelder aan VoetbalPrimeur. "Oliver wilde zelf graag en heeft zich hier tweeënhalf bewezen, dus dan is het een mooie kans voor hem."

De oud-jeugdspeler van Ajax gaat Edvardsen niet alleen missen vanwege zijn voetballende kwaliteiten. "We zijn ook een goede vriend kwijt. We gaan hem heel erg missen, binnen en buiten het veld", besluit hij.