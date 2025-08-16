Kick-Off
Mike Verweij onthult: "Hij is niet kandidaat nummer één bij Ajax"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
Go Ahead Eagles-fans doen oproep aan Ajax-fans na noodlottig ongeval

Rik Engelbertink
bron: X (voorheen Twitter)
Stadion De Adelaarshorst
Stadion De Adelaarshorst

Ajax en Go Ahead Eagles treffen elkaar op zondagmiddag in de Eredivisie. De twee clubs gaan om de drie punten strijden op de Adelaarshorst.

Bij Go Ahead doet men een oproep aan haar eigen én de Ajax-fans. "Medesupporters. Graag aandacht voor het volgende. 24-7 vond er een noodlottig ongeval plaats in Olst, waarbij de zoon van een jarenlang trouwe seizoenkaarthouder en oud jeugd speler bij een verkeersongeval om het leven kwam op 2 jarige leeftijd. Applaudiseer!", zo schrijft een supporter van Go Ahead Eagles.

Kik Pierie juicht na een treffer voor Excelsior

Pierie start eigen bedrijf: "Durfde er nooit aan toe te geven"

Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

Agenda
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 1 5 3
3 FC Utrecht 1 4 3
4 AZ 1 3 3
5 Ajax 1 2 3
6 Feyenoord 1 2 3
7 PEC Zwolle 1 1 3
8 Go Ahead Eagles 1 0 1
