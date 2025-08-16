Go Ahead Eagles-fans doen oproep aan Ajax-fans na noodlottig ongeval

Bij Go Ahead doet men een oproep aan haar eigen én de Ajax-fans. "Medesupporters. Graag aandacht voor het volgende. 24-7 vond er een noodlottig ongeval plaats in Olst, waarbij de zoon van een jarenlang trouwe seizoenkaarthouder en oud jeugd speler bij een verkeersongeval om het leven kwam op 2 jarige leeftijd. Applaudiseer!", zo schrijft een supporter van Go Ahead Eagles.