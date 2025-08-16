Het laatste Ajax Nieuws
Go Ahead Eagles-fans doen oproep aan Ajax-fans na noodlottig ongeval
Stadion De Adelaarshorst Foto: © Pro Shots
Ajax en Go Ahead Eagles treffen elkaar op zondagmiddag in de Eredivisie. De twee clubs gaan om de drie punten strijden op de Adelaarshorst.
Bij Go Ahead doet men een oproep aan haar eigen én de Ajax-fans. "Medesupporters. Graag aandacht voor het volgende. 24-7 vond er een noodlottig ongeval plaats in Olst, waarbij de zoon van een jarenlang trouwe seizoenkaarthouder en oud jeugd speler bij een verkeersongeval om het leven kwam op 2 jarige leeftijd. Applaudiseer!", zo schrijft een supporter van Go Ahead Eagles.
