Het laatste Ajax Nieuws
'Go Ahead Eagles klopt aan bij Ajax voor transfer van talent'
Bounida, Konadu en Mokio zijn blij na een zege in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots
Go Ahead Eagles heeft interesse getoond in Don-Angelo Konadu. De 19-jarige spits van Ajax staat op de radar in Deventer, waar men zich oriënteert op een aanvallende versterking.
De club uit Deventer heeft bij Ajax geïnformeerd naar de beschikbaarheid van Konadu, zo meldt het account WFCGRONINGEN op X. Go Ahead Eagles bekijkt meerdere opties voor de spitspositie, al zijn de namen van andere kandidaten vooralsnog niet bekend.
Of een mogelijke overstap concreet wordt, is nog onduidelijk. Go Ahead zou graag een nieuwe spits aan de selectie willen toevoegen na het vertrek van Milan Smit naar Stoke City.
Laatste nieuws
'Ajax kan terugkeer van Edson Alvarez naar Amsterdam vergeten'
'Go Ahead Eagles klopt aan bij Ajax voor transfer van talent'
Update over Zinchenko-transfer: "Een minder leuke mededeling"
Mike Verweij ontkent geruchten: "Nooit een bod gedaan door Ajax"
Van Leer geeft tekst en uitleg: "Huntelaar opende echt mijn ogen"
Martijn Reuser geniet van Ajax-talent: "Hij werd soms gek van me"
VIDEO | Hakim Ziyech maakt na lange afwezigheid rentree op veld
Perez kritisch op Ajacieden: "Ik hoop dat ze die beha's afdoen"
Van Polen adviseert Ajax-talent: "Hij moet het krachthonk in"
Van der Vaart ziet twee lichtpuntjes bij Ajax: "Heel blij mee"
Meer nieuws
Hugo Borst: "Hij vocht met de assistent-trainer van Farioli"
'Danilo in beeld bij Eredivisionist': "Vraag of hij haalbaar is"
Twee Ajacieden opgenomen in Elftal van de Week na zege op Volendam
Martin Jol zeer kritisch op Ajax-beleid: "Dat is een blamage"
'Ajax afgetroefd: financiële slagkracht blijkt doorslaggevend'
Van Polen tipt Ajax over versterking: "Vind ik echt te weinig"
Spaan geeft duidelijk advies aan Ajax: "Niet verkopen die gast"
Van Hanegem vreest oprukkend Ajax: "Dat wordt nog een hele klus"
Van der Vaart en Van Hooijdonk clashen over Ajax: "Dat is een grap"
Ajax-target maakt indruk met doelpunt: "Hij valt op bij clubs"
Ouder nieuws
Derksen kraakt Ajax: "Onbegrijpelijk dat ze hem niet gezien hebben"
Grim tevreden over ontwikkeling Ajax-duo: "Gaat steeds beter"
Gertjan Verbeek geeft advies: "Ajax kan dat goed gebruiken"
Ajax grijpt opnieuw mis in zoektocht: aanvaller tekent in Turkije
Cruijff plant start bij Ajax: "Juiste strategie proberen te vinden"
Zinchenko broodnodig? "Kwaliteit die Ajax goed kan gebruiken"
Ajax kan komst Leon Bailey vergeten na invalbeurt in Engeland
Kruys over verdedigen Baas: "Niet goed genoeg in de Eredivisie"
Taylor ziet onrust bij Lazio: "De spelers vertelden me dat..."
Driessen met vreemde rekensom bij Ajax: "Treurige constatering"
Video’s
Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"
Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"
Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"
Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"
Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."
Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"
Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"
0 reacties