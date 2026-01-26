'Go Ahead Eagles klopt aan bij Ajax voor transfer van talent'

Go Ahead Eagles heeft interesse getoond in Don-Angelo Konadu. De 19-jarige spits van Ajax staat op de radar in Deventer, waar men zich oriënteert op een aanvallende versterking.

De club uit Deventer heeft bij Ajax geïnformeerd naar de beschikbaarheid van Konadu, zo meldt het account WFCGRONINGEN op X. Go Ahead Eagles bekijkt meerdere opties voor de spitspositie, al zijn de namen van andere kandidaten vooralsnog niet bekend.

Of een mogelijke overstap concreet wordt, is nog onduidelijk. Go Ahead zou graag een nieuwe spits aan de selectie willen toevoegen na het vertrek van Milan Smit naar Stoke City.