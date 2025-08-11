Go Ahead Eagles-middenvelder mist duel met Ajax door schorsing

Go Ahead Eagles moet het de komende twee wedstrijden doen zonder Calvin Twigt. Dat meldt de KNVB . De middenvelder kreeg afgelopen vrijdag in de seizoensopener tegen Fortuna Sittard (2-2) een rode kaart.

Dat gebeurde in de tweede helft van de wedstrijd. Twigt is voor drie wedstrijden geschorst, waarvan één voorwaardelijk. De middenvelder van Go Ahead Eagles mist daardoor de thuiswedstrijd van komend weekend tegen Ajax.

Go Ahead Eagles en Ajax nemen het zondagmiddag tegen elkaar op. Het duel begint om 12.15 uur.