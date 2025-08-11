TransferPioniers
"Hakim Ziyech terug naar Ajax? Die club heeft wel behoefte aan hem"
Meldingen
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Go Ahead Eagles-middenvelder mist duel met Ajax door schorsing

Joram
bron: KNVB
Calvin Twigt
Calvin Twigt Foto: © Pro Shots

Go Ahead Eagles moet het de komende twee wedstrijden doen zonder Calvin Twigt. Dat meldt de KNVB. De middenvelder kreeg afgelopen vrijdag in de seizoensopener tegen Fortuna Sittard (2-2) een rode kaart.

Dat gebeurde in de tweede helft van de wedstrijd. Twigt is voor drie wedstrijden geschorst, waarvan één voorwaardelijk. De middenvelder van Go Ahead Eagles mist daardoor de thuiswedstrijd van komend weekend tegen Ajax.

Go Ahead Eagles en Ajax nemen het zondagmiddag tegen elkaar op. Het duel begint om 12.15 uur. 

Gerelateerd:
Jorrel Hato voor Chelsea

"Het is triest dat Hato nooit voor Feyenoord heeft gespeeld"

0
Leonne Stentler

Stentler niet bij Studio Sport, NOS gooit programma op de schop

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Oscar Gloukh

Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"

0
Oscar Gloukh

Oscar Gloukh kon in 2022 ook al naar Ajax: "Ik wilde graag komen"

0
Jorrel Hato

'Jorrel Hato zet laatste stap voor tekenen contract bij Chelsea'

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
7 FC Volendam 1 0 1
8 SC Heerenveen 1 0 1
9 AZ 0 0 0
10 Ajax 0 0 0
11 FC Utrecht 0 0 0
12 Heracles Almelo 0 0 0
13 Telstar 0 0 0
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd