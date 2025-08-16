Go Ahead Eagles mist aanvaller: "Vooral heel sneu voor hem"

Go Ahead Eagles wil zondag graag haar eerste driepunter van het seizoen bijschrijven. Ajax zal na de veel bekritiseerde overwinning op Telstar zich ook graag van haar beste kant willen laten zien. Melvin Boel is benieuwd naar wat het duel kan gaan brengen.

De Adelaarshorst kan nét dat extra beetje energie geven, denkt Boel. "Dat is ook iets waar je naar uitkijkt, want je weet hoe het hier kan zijn in een vol stadion," zegt Boel in gesprek met RTV Oost. "De energie die je altijd voelt als je thuis speelt, die hoop ik zondag weer te ervaren."

Dat Ajax een zware kluif wordt, moge duidelijk zijn. "Ajax is een topteam, met individueel heel veel kwaliteit. Tegelijkertijd zijn ze nog zoekende, met nieuwe spelers die moeten worden ingepast. Wij willen ons eigen spel spelen, met lef en energie. Dat gaan we vanaf het eerste fluitje proberen."

"Ik denk dat iedereen er enorm naar uitkijkt om hier weer met het publiek samen een wedstrijd te beleven", vervolgt Boel. "Na een lange voorbereiding ben je daar weer naar op zoek. Samen met het publiek willen we er een mooie middag van maken.”

Jakob Breum is naar alle waarschijnlijkheid weer beschikbaar, terwijl Søren Tengstedt het duel moet laten schieten. "Dat is vooral heel sneu voor hem. Hij begon echt weer sterker te worden. Het lijkt erop dat we hem een aantal weken moeten missen", aldus Boel.