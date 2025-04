'Go Ahead Eagles speelt op zondag 3 augustus tegen Ajax of PSV'

Go Ahead Eagles won maandagavond in de bekerfinale na een spannende strafschoppenserie van AZ en daardoor heeft de club uit Deventer zich geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. De ploeg van trainer Paul Simonis maakt echter ook nog kans op de Johan Cruijff Schaal.

De kans is groot dat Ajax, dat op dit moment na 30 competitiewedstrijden een voorsprong van negen punten heeft ten opzichte van PSV, uiteindelijk kampioen van de Eredivisie gaat worden. De ploeg van trainer Peter Bosz heeft echter een duel minder gespeeld en gaat donderdag nog op bezoek bij FC Twente.

Als Ajax daadwerkelijk de landstitel weet te veroveren, dan staat in de eerste week van augustus het duel met Go Ahead Eagles op het programma. “De wedstrijd tussen de landskampioen en de winnaar van de TOTO KNVB Beker is gepland voor vrijdag 1 of zondag 3 augustus", liet de KNVB eerder dit jaar weten. "De exacte speeldatum wordt bepaald door de Europese verplichtingen van de teams die deelnemen aan de Johan Cruijff Schaal.”

Sinds 2017 wordt het duel gespeeld in het stadion van de landskampioen en daardoor is de kans groot dat de strijd om de Johan Cruijff Schaal in de Johan Cruijff Arena gespeeld zal worden. Als PSV er toch nog in slaagt om dit seizoen eerste te worden, dan wordt de wedstrijd in het Philips Stadion afgewerkt. De club uit Eindhoven is recordhouder met maar liefst veertien Johan Cruijff Schalen in de prijzenkast. Ajax wist de prijs negen keer te winnen.