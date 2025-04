Go Ahead Eagles-spelers willen naar huldiging Ajax: "Voor Ollie"

Go Ahead Eagles won maandagavond in de bekerfinale na een spannende strafschoppenserie van AZ en woensdagavond staat in Deventer de huldiging op het programma. Victor Edvardsen verwacht dat er dit seizoen bij Ajax, de koploper van de Eredivisie, ook nog een huldiging zal komen.

"Ik denk dat Ajax kampioen gaat worden. Ze staan negen punten voor”, legt hij uit bij Andy in de Auto. Edvardsen nam dit seizoen een doelpunt en een assist voor zijn rekening in de wedstrijd Go Ahead Eagles - PSV en Van der Meijde is dan ook blij met de Zweedse aanvaller.

“Dankjewel. Je maakt ons kampioen. We zullen je nooit vergeten”, lacht hij. Edvardsen hoopt dat hij met voormalig Ajax-talent Enric Llansana nog een feestje kan gaan vieren in Amsterdam. “Enric en ik hebben het erover gehad dat we Ollie (Oliver Edvardsen, red.) willen zien als ze kampioen worden. Misschien gaan we erheen. Dat is voor Ollie ook leuk. Dan voelt hij onze steun", besluit Edvardsen over zijn oud-collega.