Go Ahead Eagles voor zware week: "Zou tegen Ajax reserves opstellen"

Nico Wantia adviseert Paul Simonis om tegen Ajax wat spelers te spraken. "Ik ben benieuwd wat hij komend weekend tegen Ajax gaat doen, want een paar dagen later is de wedstrijd van het jaar tegen PSV. Ik zou er toch voor kiezen om in Amsterdam de reserves op te stellen", oppert de verslaggever in de Oosttribune Podcast. "Dat kan toch net een procentje schelen die je nodig hebt in Eindhoven."

Volgens Wantia is het niet helemaal eerlijk dat Go Ahead Eagles dit weekend tegen Ajax moet. Deze wedstrijd zou eigenlijk vorige maand gespeeld worden, maar werd uitgesteld vanwege de Europese verplichtingen van de Amsterdammers. "Go Ahead Eagles moet de wedstrijd tegen Ajax uitstellen om ze alle gelegenheid te geven te shinen in Europa en wat krijgen ze ervoor terug? Een week met Ajax, PSV en PSV, terwijl ze de kans hebben om de bekerfinale te halen" stelt hij. "Dat vind ik niet chique van de KNVB."