Verweij ontkracht Ajax-gerucht: "Kennelijk is dat niet gebeurd"
Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

Joram
bron: De Oosttribune

Joris Kramer is ook dit seizoen weer een belangrijke steunpilaar bij Go Ahead Eagles. De centrumverdediger zou klaar zijn voor een stap hogerop, met interesse uit de Nederlandse subtop. Clubs als AZ, FC Utrecht en FC Twente worden genoemd. RTV Oost-analist Jan van Staa vindt Kramer er helemaal klaar voor.

"We hebben het vaak over Kramer gehad als hij tegen de middenlijn moet verdedigen. Maar als je hem nu in de Europa League ziet spelen, en in de competitie over langere tijd ziet spelen," zegt Van Staa bij De Oosttribune. "Dan zie je dat hij het niveau aankan. Hij is bovendien linkspoot en 28 jaar oud. Hij moet probleemloos in de subtop of zelfs de top van de Eredivisie kunnen spelen."

Collega Tijmen van Wissing vult aan: "FC Twente wilde hem hebben, maar Go Ahead Eagles wilde hem niet laten gaan. AZ heeft geïnformeerd, zij wilden hem achter Penetra hebben. Dat is natuurlijk doodzonde. Hij wilde ook dit Europese avontuur meemaken met Go Ahead Eagles. Misschien komt er ook nog wel een buitenlandse club. Hij heeft nog geen vriendin, dus hij kan nog vier, vijf jaar in het buitenland spelen," aldus Van Wissing over Joris Kramer.

