"Danny Blind liegt regelmatig, en hij liegt ook over zijn zoon"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Goal van Wout Weghorst afgekeurd: "Blijf dan gewoon lekker weg"

Arthur
bron: ESPN
Wout Weghorst viert de treffer die daarna werd afgekeurd
Wout Weghorst viert de treffer die daarna werd afgekeurd Foto: © BSR Agency

Wout Weghorst was zondag het onderwerp van gesprek in De Galgenwaard. De spits dacht Ajax op een 0-1 voorsprong te zetten, maar de VAR greep in en keurde de treffer af. Uiteindelijk verloor Ajax met 2-1 van FC Utrecht.

Kees Luijckx sprak zich bij ESPN kritisch uit over het gebruik van de videoscheidsrechter. "Tsja, we moeten het toch weer over de VAR hebben, ben ik bang. Ik hoop echt dat er een moment komt dat het niet meer hoeft, maar voor mijn gevoel zitten we nog steeds in de oefenfase. Het levert nog altijd te veel discussie op, omdat het nog steeds relatief nieuw is in het voetbal."

De oud-verdediger doelde specifiek op het afgekeurde doelpunt van Weghorst. "Ik kijk naar Makkelie, die bovenop de situatie staat, nota bene door zijn knieën gaat om het beter te zien. Hij krijgt alles mee, qua intensiteit, qua geluid, qua alles gewoon. Hij fluit in de geest van de wedstrijd en voelt alles perfect aan."

Luijckx vindt dat de VAR in dit geval had moeten ingrijpen. "Waarom moet dan zo'n zielloos apparaat als de VAR zich ermee gaan bemoeien? Natuurlijk zijn het mensen die daar zitten, maar ze zitten wel in een afgesloten hok, zonder emotie van de wedstrijd. Want het was ook geen overduidelijke fout van Makkelie, toch? Hij kon ervoor fluiten, of niet. Blijf dan gewoon lekker weg, als VAR."

Hij besluit: "Ik heb het idee dat er sinds de intrede van de VAR, alleen maar meer discussie is ontstaan", besluit de oud-voetballer.

