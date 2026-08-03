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'Godts alleen weg voor hoofdprijs, Cruijff verlangt 75 miljoen'

Sara
bron: Kick Off Podcast
Mika Godts kijkt naar boven
Mika Godts kijkt naar boven Foto: © Pro Shots

Ajax zal absoluut niet akkoord gaan met het eerste bod van Paris Saint-Germain voor Mika Godts, zo stelt clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf. Hij verwacht dat Jordi Cruijff misschien wel 75 miljoen vraagt voor de linksbuiten.

Het eerste bod van veertig miljoen is volgens Verweij kansloos. "De mensen die dat schrijven hebben dusdanig goede bronnen dat het bedrag ongeveer zal kloppen. Maar dan heb ik nieuws voor Paris Saint-Germain, want dan blijft Mika Godts in Amsterdam. Ajax gaat dat bod niet accepteren", steekt Verweij van wal in Kick-off.

"Godts heeft nog een driejarig contract, dus dat vindt Ajax gewoon veel en veel te weinig", vervolgt de journalist. "Ik heb geschreven dat ze een Saibariaanse prijs verwachten. Bayern München heeft vijftig miljoen voor Saibari betaald, zonder bonussen. En Ajax wil nog véél meer. Hij was tegen Vojvodina zo gigantisch goed. Als hij blijft, dan wordt hij met afstand de beste speler van de Eredivisie."

"Saibari is ook een stuk ouder, Godts is pas 21 jaar. Zo moet je de plussen en minnen tegen elkaar wegstrepen", gaat hij verder. Een deal is dus nog ver weg.

"Jordi Cruijff zal echt een bedrag van 65 miljoen, en misschien wel 70 miljoen vragen", benadrukt Verweij. "Het zou me niet verbazen dat er een tegenbod van 75 miljoen die kant opgaat. Dan kom je uiteindelijk op 55 of 60 uit. Dat moet hij echt opleveren, anders gaat hij gewoon niet weg."

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