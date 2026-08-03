'Godts alleen weg voor hoofdprijs, Cruijff verlangt 75 miljoen'
Ajax zal absoluut niet akkoord gaan met het eerste bod van Paris Saint-Germain voor Mika Godts, zo stelt clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf. Hij verwacht dat Jordi Cruijff misschien wel 75 miljoen vraagt voor de linksbuiten.
Het eerste bod van veertig miljoen is volgens Verweij kansloos. "De mensen die dat schrijven hebben dusdanig goede bronnen dat het bedrag ongeveer zal kloppen. Maar dan heb ik nieuws voor Paris Saint-Germain, want dan blijft Mika Godts in Amsterdam. Ajax gaat dat bod niet accepteren", steekt Verweij van wal in Kick-off.
"Godts heeft nog een driejarig contract, dus dat vindt Ajax gewoon veel en veel te weinig", vervolgt de journalist. "Ik heb geschreven dat ze een Saibariaanse prijs verwachten. Bayern München heeft vijftig miljoen voor Saibari betaald, zonder bonussen. En Ajax wil nog véél meer. Hij was tegen Vojvodina zo gigantisch goed. Als hij blijft, dan wordt hij met afstand de beste speler van de Eredivisie."
"Saibari is ook een stuk ouder, Godts is pas 21 jaar. Zo moet je de plussen en minnen tegen elkaar wegstrepen", gaat hij verder. Een deal is dus nog ver weg.
"Jordi Cruijff zal echt een bedrag van 65 miljoen, en misschien wel 70 miljoen vragen", benadrukt Verweij. "Het zou me niet verbazen dat er een tegenbod van 75 miljoen die kant opgaat. Dan kom je uiteindelijk op 55 of 60 uit. Dat moet hij echt opleveren, anders gaat hij gewoon niet weg."
Doe mee aan de voorspellingscompetitie van Ajax1.nl!
De Eredivisie begint op vrijdag 7 augustus. Hoe gaat Ajax het doen? Doe gratis mee aan de voorspellingscompetitie van Ajax1.nl op Scorito!
Brandt gaat cashen bij Ajax: "Dat wordt bij zijn salaris opgeteld"
Verweij zet streep door komst Ajax-doelwit: "Absoluut geen optie"
Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)
'Godts alleen weg voor hoofdprijs, Cruijff verlangt 75 miljoen'
VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026
Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"
Conference League-loting bekend: Ajax kent mogelijke opponenten
VIDEO | LIVE: Bekijk hier de loting van Ajax in Conference League
Míchel kritisch op aankoop: "Nog niet de beste versie van zichzelf"
'Soap rond Ter Stegen eindelijk ten einde': "Alsof hij er al is"
Michael Reiziger nieuwe bondscoach Oranje? "Dan stop ik met kijken"
"Als Cruijff overstag gaat, dan alleen voor de absolute hoofdprijs"
'Van Gaal staat open voor terugkeer als bondscoach van Oranje'
Ajax kan deze tien clubs treffen in play-offs Conference League
Bosz grapt over Ajax-transfers: "Lig elke nacht bibberend in bed"
'Ajax denkt aan Noa Lang en mikt op nog vier à vijf aanwinsten'
Michel over Brandt: "Ik zie dat als de beste positie voor hem"
'Transfer van Mika Godts wordt in de komende dagen afgerond'
'Duidelijke houding Frankfurt lijkt slecht nieuws voor Gaaei'
Arokodare na zijn debuut: "Ik zou zeker graag met hem spelen"
"Cruijff heeft zijn lot min of meer verbonden aan de prestaties"
Michel krijgt lof: "Aan het laten zien dat hij een toptrainer is"
Zwart ziet Ajacied opbloeien: "Komst van Míchel een bevrijding"
'Labyad zwaar geblesseerd door slechte grasmat': "Frustrerend"
'Ajax ontvangt eerste miljoenenbod van PSG op Mika Godts'
Leon ten Voorde over Ajax-target: "Tien miljoen en niets minder"
'Ajax neemt contact op met Lang in zoektocht naar opvolger Godts'
'Cruijff heeft duidelijke wens en wil afscheid nemen van Ajacied'
Ajax oefent tegen FC Volendam: dit is de basisopstelling
Zo laat je als supportersvereniging je eigen merchandise maken