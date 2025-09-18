AD Voetbal podcast
Maarten Wijffels: "Dat lijkt me wel een aderlating voor Ajax"
Godts baalt: "Het is wel vervelend, dat had ik niet moeten doen"

Cherine
Mika Godts
Mika Godts Foto: © Pro Shots

Mika Godts kreeg in de eerste helft van Ajax – Inter (0-2) de grootste kans op de openingstreffer, maar stuitte op Yann Sommer. In een gesprek met Ziggo Sport blikt de twintigjarige Belg terug op die mogelijkheid en het verloop van het duel.

"We hadden een goede eerste helft, we begonnen heel goed", begint Godts. "Die kans die ik had, was jammer. Als ik die had afgewerkt, was het denk ik 1-0 geweest. Dan was het wel een heel andere wedstrijd geweest."

Afgelopen weekend stond de vleugelaanvaller tegenover PEC Zwolle en nu tegen Inter. "Het verschil is er wel, Inter is van een hoog niveau. Alleen ik probeer alle wedstrijden op dezelfde manier op te pakken en mijn acties te blijven maken. Daarbij maakt het niet uit tegen welke ploeg ik speel", vertelt de aanvaller.

"Ik probeer altijd op hetzelfde energieniveau te blijven. Het is niet altijd makkelijk, tijdens de Champions League heb je een extra boost. Maar ik probeer ook tegen Zwolle hetzelfde te brengen", gaat hij verder.

De aanvaller stond in een één-op-één situatie met de keeper en schoot tussen de palen, maar de bal werd gestopt door de doelman. "Ik kreeg echt een topbal van Olivier Edvardsen. Dan denk ik dat ik alles goed doe tot de laatste twee passen. Ik denk dat ik te veel naar achter leunde en dan probeerde ik hem net met mijn hiel naar buiten te krijgen. Maar hij had de bal net met zijn been gered en daardoor ging hij ernaast. Ik keek naar achteren en dat had ik niet moeten doen, ik moest gewoon op de keeper focussen en net iets hoger binnenschieten."

"Het is wel vervelend, ik weet dat als ik scoor, het een andere wedstrijd had kunnen zijn. Maar na zoiets moet je door. Zij maakten twee goede goals en dat is jammer. Buiten dat hadden ze niet heel veel kansen. Uiteindelijk denk ik dat het een prima wedstrijd voor ons was, alleen zij waren efficiënter", aldus de 20-jarige Belg.

