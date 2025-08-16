Kick-Off
Mike Verweij onthult: "Hij is niet kandidaat nummer één bij Ajax"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

Rik Engelbertink
bron: Tekengeld

Mika Godts gaat niet naar SSC Napoli. De Belgische buitenspeler blijft voorlopig 'gewoon' bij Ajax, terwijl andere Ajacieden wél de overstap naar Italië maken. 

"We horen de naam van Napoli best vaak als het gaat over spelers die we goed kennen. Daar zou hij een concurrent zijn voor Noa Lang. Het zou best zo kunnen zijn, maar het schijnt niet zo te zijn. Ze hadden ook interesse in Grealish en Chiesa", zegt Fresia Cousiño Arias bij Tekengeld van ESPN. "Maar de interesse in Godts blijkt niet waar te zijn. Hij is niet zo gelukkig bij Ajax en krijgt de kans niet, maar Napoli gaat het niet worden."

Twee andere spelers vertrokken wel naar Italië. Lyfe Oldenstam en Miguel João da Silva vertrokken beiden naar Como. "Ze werken samen en Como zag in hen twee talenten. Misschien kwam het er bij Ajax niet helemaal uit. Oldenstam is wat aan de kleine kant, dat zou in Italië op die backpositie heel goed werken. Ik vind hem heel goed en heel all-round en hij kan ook heel veel. Da Silva was ook een groot talent en kreeg op zijn vijftiende al een profcontract, dat is al ongebruikelijk. Maar sinds dat profcontract is het langzaam bergafwaarts gegaan dus misschien dat hij gewoon toe was aan een nieuwe omgeving."

Sean Steur blijft juist langer bij Ajax. "Veel mensen kennen zijn naam. Hij won ook de Abdelhak Nouri trofee en heeft tegen Heracles al meegedaan afgelopen seizoen. Hij deed ook mee in de voorbereiding. Dat de verwachting is dat hij een grote toekomst heeft bij Ajax is duidelijk, dus ze hebben hem verlengd met twee jaar."

Mika Godts
