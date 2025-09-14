Godts blinkt uit: "Ik heb geleerd dat ik moet blijven vechten"

"Ik ben eindelijk terug met een goal en het zijn er direct twee. Dus ja, lekker", zegt de aanvaller bij ESPN. "Ik heb veel geleerd de afgelopen maanden en ook gewoon dat ik moet blijven vechten. Dat loont nu eindelijk. Het is een proces en ik ben blij dat ik het meemaak. Als ik niets meer kan leren is het ook niet goed. Het was niet altijd even makkelijk."

Godts kan niet uitleggen waarom hij de laatste tijd minder in vorm was en geblesseerd raakte. "Dat is moeilijk. Ik probeer altijd alles te geven en fit te zijn. Blessures horen erbij, denk ik. Vorig seizoen had ik een goede eerste seizoenshelft. De tweede seizoenshelft was misschien wat moeizamer. Maar zoals ik zeg: ik heb heel veel geleerd. Ik denk dat ik nu echt wel weer drie stappen verder ben dan vorig seizoen."

"Toen het vorig seizoen moeilijk ging, had ik altijd geduld. Ik bleef werken. Het was niet altijd even makkelijk, maar ik had wel het vertrouwen dat het weer goed ging komen", aldus de buitenspeler.