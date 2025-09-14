UBK-Podcast
'Gesprek met Ajax gaf doorslag voor Leverkusen over Erik ten Hag'
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
Godts blinkt uit: "Ik heb geleerd dat ik moet blijven vechten"

Amber
bron: ESPN
Mika Godts juicht
Mika Godts juicht Foto: © BSR Agency

Mika Godts bewees zaterdag zijn waarde voor Ajax. De Belg was tweemaal trefzeker in de wedstrijd tegen PEC Zwolle. Godts was daar uiteraard blij mee, vooral nadat hij de afgelopen periode minder presteerde.

"Ik ben eindelijk terug met een goal en het zijn er direct twee. Dus ja, lekker", zegt de aanvaller bij ESPN. "Ik heb veel geleerd de afgelopen maanden en ook gewoon dat ik moet blijven vechten. Dat loont nu eindelijk. Het is een proces en ik ben blij dat ik het meemaak. Als ik niets meer kan leren is het ook niet goed. Het was niet altijd even makkelijk."

Godts kan niet uitleggen waarom hij de laatste tijd minder in vorm was en geblesseerd raakte. "Dat is moeilijk. Ik probeer altijd alles te geven en fit te zijn. Blessures horen erbij, denk ik. Vorig seizoen had ik een goede eerste seizoenshelft. De tweede seizoenshelft was misschien wat moeizamer. Maar zoals ik zeg: ik heb heel veel geleerd. Ik denk dat ik nu echt wel weer drie stappen verder ben dan vorig seizoen."

"Toen het vorig seizoen moeilijk ging, had ik altijd geduld. Ik bleef werken. Het was niet altijd even makkelijk, maar ik had wel het vertrouwen dat het weer goed ging komen", aldus de buitenspeler.

