Godts dankt oud-Ajacied: "Stuurde mijn zaakwaarnemer: we zijn weg"

Klaas-Jan Huntelaar heeft een grote rol gespeeld in de overstap van Mika Godts naar Ajax. Dat vertellen de Belgische aanvaller en zijn vader Bart in een documentaire van Ajax TV . De voormalig spits van de Amsterdammers zette zich persoonlijk in om Godts te overtuigen van een transfer naar Amsterdam.

Volgens Godts maakte vooral de persoonlijke benadering indruk. "Hij heeft de moeite gedaan om naar Brussel te komen", vertelt de buitenspeler. "Het is niet superver als je iemand wilt, maar het is toch een inspanning. Ik had nog niet echt gezegd dat ik zou komen en hij bleef me op een goede manier berichten sturen."

De huidige Ajacied herinnert zich nog goed wanneer hij definitief overtuigd raakte. "Ik weet nog goed dat ik een keer bij de fysio in België zat. Toen stuurde hij mij een bericht van: we gaan er alles aan doen om je op die datum bij Jong te laten spelen." Dat moment gaf voor Godts de doorslag. "Ik weet nog dat ik toen naar mijn zaakwaarnemer stuurde: we zijn weg, we gaan daarnaartoe. Hij deed echt moeite en dat vind ik heel belangrijk. Ik heb altijd op gevoel gekozen en bij Ajax lag mijn gevoel het meest."