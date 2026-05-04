Meldingen
2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Godts doet boekje open over ex-Ajacied: "Hij is altijd heel lief"

Niek

Ajax speelde zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena met 2-2 gelijk tegen PSV en Mika Godts nam een doelpunt en een assist voor zijn rekening. De Belg werd onlangs (weer) verkozen tot Johan Cruijff Talent van de Maand en hij roemt de inbreng van Gerald Vanenburg. 

"Toen ik net bij Ajax kwam, maar de papieren nog niet allemaal rond waren, heb ik twee weken met Gerald getraind", blikt hij terug op de site van ESPN. "Zo hebben we een beetje een band opgebouwd, hij heeft mij ook naast het veld geholpen. Tot vorig jaar heb ik veel met hem getraind op een veldje bij Utrecht in de buurt, dat wil ik graag weer gaan oppakken", verklapt Godts. 

"Hij is altijd heel lief, het was een geweldige voetballer en is een geweldig mens", vervolgt de vleugelaanvaller, die uitkijkt naar de return tussen Paris Saint-Germain en Bayern München. Hij heeft genoten van de heenwedstrijd in Frankrijk. "Voor aanvallers was dit een van de mooiste wedstrijden in jaren. Ik genoot van de vier buitenspelers van beide teams, die op het hoogste niveau zulke mooie dingen doen en belangrijk zijn voor hun team", besluit Godts enthousiast. 

Gerelateerd:
Anton Gaaei tegen PSV

"Als je een compilatie van Gaaei opstuurt, zouden topclubs schrikken"

0
Bram van Polen

Van Polen voorspelt: "Kan je gewoon opschrijven voor de 3e plek"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mika Godts kijkt naar boven

Godts doet boekje open over ex-Ajacied: "Hij is altijd heel lief"

0
Kasper Dolberg 'chipt' de bal over Joey Veerman heen

Dolberg in vorm: "Ik geloof niet zo in een schop onder zijn kont"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez schrok van Ajacied: "Premier League? No fucking way"

0
Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

Perez verwacht Ajax-transfer: "Hoort in de Bundesliga te spelen"

0
Marijn Beuker

"Wat hebben, mensen als Mislintat en Beuker bij Ajax te zoeken?"

0
Jaap Stam in Manchester

Stam vertelt openhartig over verslaving: "Toen ik trainer was..."

0
Mats Rots in De Grolsch Veste

'Mats Rots maakt transfer': "Die kan makkelijk bij Ajax spelen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

"Als je een compilatie van Gaaei opstuurt, zouden topclubs schrikken"

Godts doet boekje open over ex-Ajacied: "Hij is altijd heel lief"

Van Polen voorspelt: "Kan je gewoon opschrijven voor de 3e plek"

'Cruijff doet poging en informeert bij Liverpool-coach Slot'

Mike Verweij onthult: "Hij is de beoogde opvolger van Óscar García"

Maduro wijst twee Ajax-spelers aan: "Dat zijn gewoon geen mannen"

Dolberg in vorm: "Ik geloof niet zo in een schop onder zijn kont"

Gordon reageert: "Jezus, had die man bij Ajax nooit weggedaan"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws