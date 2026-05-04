Godts doet boekje open over ex-Ajacied: "Hij is altijd heel lief"
Ajax speelde zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena met 2-2 gelijk tegen PSV en Mika Godts nam een doelpunt en een assist voor zijn rekening. De Belg werd onlangs (weer) verkozen tot Johan Cruijff Talent van de Maand en hij roemt de inbreng van Gerald Vanenburg.
"Toen ik net bij Ajax kwam, maar de papieren nog niet allemaal rond waren, heb ik twee weken met Gerald getraind", blikt hij terug op de site van ESPN. "Zo hebben we een beetje een band opgebouwd, hij heeft mij ook naast het veld geholpen. Tot vorig jaar heb ik veel met hem getraind op een veldje bij Utrecht in de buurt, dat wil ik graag weer gaan oppakken", verklapt Godts.
"Hij is altijd heel lief, het was een geweldige voetballer en is een geweldig mens", vervolgt de vleugelaanvaller, die uitkijkt naar de return tussen Paris Saint-Germain en Bayern München. Hij heeft genoten van de heenwedstrijd in Frankrijk. "Voor aanvallers was dit een van de mooiste wedstrijden in jaren. Ik genoot van de vier buitenspelers van beide teams, die op het hoogste niveau zulke mooie dingen doen en belangrijk zijn voor hun team", besluit Godts enthousiast.
"Als je een compilatie van Gaaei opstuurt, zouden topclubs schrikken"
Godts doet boekje open over ex-Ajacied: "Hij is altijd heel lief"
Van Polen voorspelt: "Kan je gewoon opschrijven voor de 3e plek"
'Cruijff doet poging en informeert bij Liverpool-coach Slot'
Mike Verweij onthult: "Hij is de beoogde opvolger van Óscar García"
Maduro wijst twee Ajax-spelers aan: "Dat zijn gewoon geen mannen"
Dolberg in vorm: "Ik geloof niet zo in een schop onder zijn kont"
Gordon reageert: "Jezus, had die man bij Ajax nooit weggedaan"
Bram van Polen wijst: "Daar kom je bij Ajax alleen niet mee weg"
Vier Ajacieden in Elftal van de Week: "Zorgt voor veel dreiging"
Kenneth Perez schrok van Ajacied: "Premier League? No fucking way"
"García predikt het evangelie van Cruijff, maar is een bangerd"
"Mika Godts was iets te veel op zoek naar persoonlijk succes"
Valentijn Driessen kritisch: "Die twee zijn geen Ajax-materiaal"
Van Hanegem kritisch op Ajax: "Ze kunnen zelf nauwelijks winnen"
Perez verwacht Ajax-transfer: "Hoort in de Bundesliga te spelen"
'KNVB vreest uitspraak in paspoortgate': "Ajax en PSV de CL in"
García ziet probleem bij Ajax: "Iets dat de club moet veranderen"
Ajax Vrouwen blijft in titelrace en laat Excelsior degraderen
Marciano Vink over Ajacied: "Je kan ook niet niet van hem houden"
Cruijff steekt ambitie niet onder stoelen of banken: "Anders gefaald"
Schreuder komt met nieuws over Ajax-huurling: "Ziet er niet goed uit"
Gaat Anton Gaaei vertrekken bij Ajax? "Dat maakt het interessant"
Peter Bosz is lovend over Ajax-aanvaller: "Ik schrok vandaag"
Dolberg krijgt complimenten: "Hij leek een beetje op Harry Kane"
Farioli draagt titel FC Porto op aan Ajax: "Ook een beetje voor hen"
'Ajax wil zeer aantrekkelijk bod uitbrengen op Spaans talent'
"De kans dat Berghuis zijn carrière daar afsluit is vrij groot"
Kraay Jr. na interview Garcia: "Daar snap ik helemaal niks van"
Driessen haalt uit na Ajax -PSV: "Het leek helemaal nergens op"