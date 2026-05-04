Godts doet boekje open over ex-Ajacied: "Hij is altijd heel lief"

Ajax speelde zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena met 2-2 gelijk tegen PSV en Mika Godts nam een doelpunt en een assist voor zijn rekening. De Belg werd onlangs (weer) verkozen tot Johan Cruijff Talent van de Maand en hij roemt de inbreng van Gerald Vanenburg.

"Toen ik net bij Ajax kwam, maar de papieren nog niet allemaal rond waren, heb ik twee weken met Gerald getraind", blikt hij terug op de site van ESPN. "Zo hebben we een beetje een band opgebouwd, hij heeft mij ook naast het veld geholpen. Tot vorig jaar heb ik veel met hem getraind op een veldje bij Utrecht in de buurt, dat wil ik graag weer gaan oppakken", verklapt Godts.

"Hij is altijd heel lief, het was een geweldige voetballer en is een geweldig mens", vervolgt de vleugelaanvaller, die uitkijkt naar de return tussen Paris Saint-Germain en Bayern München. Hij heeft genoten van de heenwedstrijd in Frankrijk. "Voor aanvallers was dit een van de mooiste wedstrijden in jaren. Ik genoot van de vier buitenspelers van beide teams, die op het hoogste niveau zulke mooie dingen doen en belangrijk zijn voor hun team", besluit Godts enthousiast.