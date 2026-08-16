Godts dolblij met transfer: "Het is de beste club ter wereld"
Mika Godts is dolblij met zijn transfer naar Paris Saint-Germain. De vleugelaanvaller van Ajax werd zaterdagavond gepresenteerd door de Franse topclub.
Na lange onderhandelingen tussen Ajax en PSG over de transfersom kon de transfer zaterdag eindelijk beklonken worden. "Ik wil graag president Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos en Luis Enrique bedanken. Ze hebben me laten zien dat ze me graag bij Paris Saint-Germain wilden hebben", reageert Godts op de clubkanalen van PSG. "En ik ben heel blij dat ik met hen mag samenwerken."
Godts zelf was al snel rond met de Franse grootmacht en wilde de transfer maar wat graag maken. "Toen PSG me belde, was ik dolgelukkig! Het is de beste club ter wereld. Het is geweldig!", zo laat de Belgische vleugelaanvaller weten.
Wat kunnen de supporters van PSG verwachten van Godts? "Ik ben een speler die graag dribbelt. Dat is een van mijn sterke punten", stelt de vleugelaanvaller. "Ik ben een aanvallende speler die graag scoort en assists geeft. Maar het allerbelangrijkste voor mij is om het team te helpen, een positieve instelling te hebben en de fans te vermaken. En in het dagelijks leven ben ik een rustig persoon die gehecht is aan zijn familie."
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