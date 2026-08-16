Godts dolblij met transfer: "Het is de beste club ter wereld"

Na lange onderhandelingen tussen Ajax en PSG over de transfersom kon de transfer zaterdag eindelijk beklonken worden. "Ik wil graag president Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos en Luis Enrique bedanken. Ze hebben me laten zien dat ze me graag bij Paris Saint-Germain wilden hebben", reageert Godts op de clubkanalen van PSG. "En ik ben heel blij dat ik met hen mag samenwerken."

Godts zelf was al snel rond met de Franse grootmacht en wilde de transfer maar wat graag maken. "Toen PSG me belde, was ik dolgelukkig! Het is de beste club ter wereld. Het is geweldig!", zo laat de Belgische vleugelaanvaller weten.