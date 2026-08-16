Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Godts dolblij met transfer: "Het is de beste club ter wereld"

Max
bron: Paris Saint Germain
Mika Godts
Mika Godts Foto: © Pro Shots

Mika Godts is dolblij met zijn transfer naar Paris Saint-Germain. De vleugelaanvaller van Ajax werd zaterdagavond gepresenteerd door de Franse topclub. 

Na lange onderhandelingen tussen Ajax en PSG over de transfersom kon de transfer zaterdag eindelijk beklonken worden. "Ik wil graag president Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos en Luis Enrique bedanken. Ze hebben me laten zien dat ze me graag bij Paris Saint-Germain wilden hebben", reageert Godts op de clubkanalen van PSG. "En ik ben heel blij dat ik met hen mag samenwerken."

Godts zelf was al snel rond met de Franse grootmacht en wilde de transfer maar wat graag maken. "Toen PSG me belde, was ik dolgelukkig! Het is de beste club ter wereld. Het is geweldig!", zo laat de Belgische vleugelaanvaller weten.

Wat kunnen de supporters van PSG verwachten van Godts? "Ik ben een speler die graag dribbelt. Dat is een van mijn sterke punten", stelt de vleugelaanvaller. "Ik ben een aanvallende speler die graag scoort en assists geeft. Maar het allerbelangrijkste voor mij is om het team te helpen, een positieve instelling te hebben en de fans te vermaken. En in het dagelijks leven ben ik een rustig persoon die gehecht is aan zijn familie."

Zet in op Ajax tegen SC Heerenveen!

Ajax speelt zondag de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Darko Nejasmic

Ajax liet NEC-uitblinker lopen: "Hij was daar helemaal niet goed"

0
Mike Verweij

Verweij haalt uit naar vertrokken Ajacied: "Nog zoveel frustratie"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Mika Godts
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Frenkie de Jong

De Jong haalt keihard uit: "Onwaarheden, dit maakt me boos"

0
Ajax juicht na een goal van Julian Brandt

VIDEO | Samenvatting: Ajax speelt gelijk bij Shelbourne FC (2-2)

0
Robert Maaskant

Maaskant op de bres voor oud-Ajacied: "Ik vind men te kritisch"

0
Noa Lang

Fabrizio Romano geeft update over Noa Lang: "Op dit moment..."

0
Jorthy Mokio

VIDEO | Samenvatting: Mokio en Brandt schieten Ajax langs PEC Zwolle

0
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

FOTO'S | Ajax komt in Parijs met groot spandoek voor Mika Godts

Vahle twijfelt over Ajax-transfer: "Weet niet of het de beste stap is"

Godts dolblij met transfer: "Het is de beste club ter wereld"

Henk Spaan op de bres voor Ajacied: "Hij wil weg bij Ajax"

'Optie tot koop opgenomen in huurdeal van Ajax-spits (20)'

'NEC verwijst gerucht over Ajax-bod naar rijk der fabelen'

Zagaritis ziet kansen tegen Ajax: "Dat geeft vertrouwen voor zondag"

SC Heerenveen vol vertrouwen: "Het is nog wisselvallig bij Ajax"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws