Godts eerlijk over druk: "Toen heb ik het wel een beetje gevoeld"

Mika Godts kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn eerste volledige seizoen in het eerste elftal van Ajax. De jonge Belg maakte veel minuten, maar is nog niet helemaal tevreden over zijn ontwikkeling.

"Ik heb veel minuten gemaakt ten opzichte van een seizoen eerder, toen speelde ik bijna niets. Het was mooi om te stappen te zetten en veel bij te leren. Ik heb ervaring opgedaan in de Eredivisie en de Europa League. Het was een mooi seizoen, maar niet helemaal wat ik wilde", vertelt Godts op de clubsite.

Ook over de druk is hij eerlijk: "Ik zei altijd van niet, tot het moment dat ik terugkwam van een blessure en er toch wel redelijk veel van me werd verwacht. Toen heb ik het wel een beetje gevoeld, maar het is nooit een excuus, vind ik. Het hoort erbij, zeker bij een club als Ajax. Als je de stap hebt gezet om de eerste linksbuiten te zijn, moet je jezelf blijven bewijzen."