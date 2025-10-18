Godts erkent verbeterpunten: "Praat met Huntelaar en Vanenburg"

Mika Godts krijgt bij Ajax volop begeleiding om zijn spel naar een hoger niveau te tillen. De twintigjarige Belg werkt nauw samen met Klaas-Jan Huntelaar en Gerald Vanenburg, die hem helpen om rustiger te worden in zijn afronding.

"Ik moet vooral rustiger zijn voor de goal. Als ik te veel tijd heb, moet ik soms een seconde extra rust pakken", legt Godts uit. "Ik praat daar veel over met mensen zoals Klaas-Jan Huntelaar en Gerald Vanenburg. Vorige week was ik nog even bij Klaas-Jan, het was leuk om hem nog eens te zien."

De Ajax-aanvaller maakte dit seizoen twee doelpunten en gaf drie assists, maar vindt dat het beter moet. "Ik had er zes kunnen maken", zegt hij kritisch. Een voorbeeld noemt hij de grote kans die hij miste tegen PSV. "Ja, dat is precies zo'n kans die ik bedoel. Ik doe bijna alles goed, stel uit, stel uit. Maar op dat moment moet ik nog heel even een moment rust hebben en rustig een hoek kiezen. Niet de mooiste goal willen maken."