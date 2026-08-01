'Godts geeft groen licht voor transfer; Ajax vraagt dit bedrag'
Mika Godts lijkt steeds dichter bij een transfer naar Paris Saint-Germain te komen. Volgens transferjournalist Fabrizio Romano heeft de Belgische aanvaller zijn keuze gemaakt en staat hij open voor een overstap naar de Franse topclub.
PSG en Ajax zijn inmiddels met elkaar in gesprek over een mogelijke transfer. Romano meldt dat de onderhandelingen officieel zijn gestart en dat de Amsterdammers inzetten op een bedrag van ongeveer zestig miljoen euro voor de 21-jarige buitenspeler.
Godts zou zelf al overtuigd zijn geraakt van het project in Parijs. De vleugelaanvaller heeft volgens Romano groen licht gegeven voor een overstap en wacht nu af tot beide clubs een akkoord bereiken over de transfersom.
Binnen PSG heerst vertrouwen dat de gesprekken met Ajax succesvol kunnen worden afgerond. De Franse club hoopt de transfer van Godts op korte termijn definitief te maken.
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