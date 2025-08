Godts gefileerd: "Dacht dat je dat al wel leerde bij de F’jes"

Mika Godts lijkt momenteel weinig aanspraak te maken op een basisplaats bij Ajax. De Belgische linksbuiten was vorig seizoen een van de smaakmakers bij Ajax, maar valt voorlopig flink tegen in de voorbereiding.

"Urgentiebesef bij Godts lijkt toch helemaal verkeerd?", schrijft een fan over zijn acties. Een andere fan is nog kritischer. "Ik start per direct een petitie om Godts op de bank te houden. Wat moet die jongen nog veel leren zeg. Geen balverlies leiden op eigen helft, dacht dat je dat al wel leerde bij de F’jes vroeger."

Ook zijn er fans die vinden dat hij wel mag vertrekken. "Ik vind Mika Godts een probleem. Houding...acties...bij goed bod verkopen", schrijft weer iemand anders. "Godts is technisch een geweldenaar. Kan voetballen als de allerbeste. Maar hij mist ook veel: vaak gezicht naar beneden en weinig voetbalintelligentie. Moet de tijd krijgen, maar had gehoopt dat hij hierin na een volledig seizoen als basisspeler verder in zou zijn", besluit een laatste fan.