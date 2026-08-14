Godts-geldsom niet alleen voor Ajax: "Flink bedrag gaat naar hem"
Dat Ajax meewerkt aan de transfer van Mika Godts naar Paris Saint-Germain is volgens Mike Verweij logisch. Hij meent dat Ajax dergelijke biedingen simpelweg niet kan weigeren.
Dat zegt hij in de Kick-off podcast van De Telegraaf. "In eerste instantie wordt er 60 of 65 miljoen euro geroepen, maar op een gegeven moment gaan die panelen toch schuiven", vertelt de clubwatcher. "Godts is voor één miljoen euro overgenomen van Genk. Daar zitten dan wel doorverkooppercentages in en de zaakwaarnemer en speler delen erin. Maar op gegeven moment..."
Ook waren de bonussen makkelijk te behalen. "Want als jij met Paris Saint-Germain afspreekt: als jij je plaatst voor de Champions League, dan komt er zoveel bij. Daar durf ik ook wel geld op in te zetten, dat PSG zich plaatst voor de Champions League."
"Je hebt ook te maken met een Raad van Commissarissen, die de toezicht houdt. Zo'n bedrag kan je op een gegeven moment niet meer laten lopen", weet de journalist. "Als ze uiteindelijk op 55, 56 of 57 miljoen euro uitkomen... Daar moet overigens nog wel een flink bedrag vanaf voor de makelaar Jorge Mendes, dus er zal uiteindelijk wel een iets lager bedrag gecommuniceerd worden. Je kunt bedragen van 55 miljoen euro gewoon niet laten lopen als Ajax."
Ten slotte geeft Verweij ook nog een update over de onderhandelingen tussen Godts en PSG. "Het is nog de keuze tussen vijf en zesjarig contract. Paris Saint-Germain wil graag voor zes jaar en Godts wil zelf graag voor vijf jaar tekenen. Hij heeft een indicatie gehad wat hij kan verdienen en dat is geen probleem."
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