Godts-geldsom niet alleen voor Ajax: "Flink bedrag gaat naar hem"

Dat Ajax meewerkt aan de transfer van Mika Godts naar Paris Saint-Germain is volgens Mike Verweij logisch. Hij meent dat Ajax dergelijke biedingen simpelweg niet kan weigeren.

Dat zegt hij in de Kick-off podcast van De Telegraaf. "In eerste instantie wordt er 60 of 65 miljoen euro geroepen, maar op een gegeven moment gaan die panelen toch schuiven", vertelt de clubwatcher. "Godts is voor één miljoen euro overgenomen van Genk. Daar zitten dan wel doorverkooppercentages in en de zaakwaarnemer en speler delen erin. Maar op gegeven moment..."

Ook waren de bonussen makkelijk te behalen. "Want als jij met Paris Saint-Germain afspreekt: als jij je plaatst voor de Champions League, dan komt er zoveel bij. Daar durf ik ook wel geld op in te zetten, dat PSG zich plaatst voor de Champions League."