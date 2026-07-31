'Godts gespot op bekend vliegveld; transfergeruchten nemen toe'

Ajax-aanvaller Mika Godts zorgt voor de nodige speculatie. De Belg is vrijdagavond gespot op het vliegveld van Porto, zo meldt het account WFCGroningen op sociale media. Daarbij werd ook een foto gedeeld waarop de buitenspeler te zien zou zijn.

De beelden zorgen direct voor geruchten over een mogelijke transfer naar FC Porto, de club van voormalig Ajax-trainer Francesco Farioli. Godts kwam donderdag nog de volledige wedstrijd in actie tegen FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League.

Een dag later vertrok de aanvaller richting Porto. Op de gedeelde foto lijkt Godts telefonisch contact te hebben. Opvallend is dat de Belg woensdag nog liet weten graag bij Ajax te willen blijven.