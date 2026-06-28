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Godts heeft hoge verwachtingen van teamgenoot: "Hij kan het"

Max
bron: Ajax
Mika Godts
Mika Godts Foto: © BSR Agency

Mika Godts heeft zin in het nieuwe seizoen. De vleugelaanvaller van Ajax hoopt nog betere cijfers te halen dan afgelopen jaar. 

Afgelopen donderdag kwamen de spelers van Ajax voor het eerst weer samen op De Toekomst voor de eerste testen. Na een paar weken vakantie heeft Godts weer zin om te beginnen. "Ik ben in Spanje geweest en lekker gerust. De eerste twee weken heb ik niks gedaan en daarna getraind", vertelt hij aan de clubkanalen van Ajax. "Dan was ik vroeg op het veld en ging ik daarna lekker naar het strand."

De Belgische aanvaller, die niet werd opgeroepen voor het WK, wil komend seizoen nog hogere ogen gooien. "Ik verwacht veel van mezelf en hopelijk krijg ik nog zo'n mooi persoonlijk seizoen en een nog mooier seizoen voor Ajax", laat hij weten. Dat zal geen gemakkelijk opgave worden. De linksbuiten was in de competitie goed voor zeventien goals en twaalf assists. 

Godts verwacht ook veel van zijn teamgenoot Rayane Bounida, die afgelopen seizoen doorbrak bij de hoofdmacht van Ajax. "Hij is vorig seizoen goed in het team gekomen en ik hoop dat hij dat door kan trekken dit seizoen. Hij kan het."

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