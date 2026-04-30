"Godts heeft voor zijn leeftijd opvallend veel goals en assists"

Mika Godts is dit seizoen de meest waardevolle speler van Ajax. Sportmarketeer Robin Bouwmeester van Sportsgen is benieuwd hoeveel de vleugelaanvaller gaat opleveren in de toekomst. Hij laat weten dat de commerciële kant ook een rol speelt in de voetballerij.

"Clubs zoeken de x-factor. Dat zit in de speelstijl. Is die spectaculair en levert die veel rendement op? De speler mag dan zelfs een beetje een bad boy-imago hebben", legt hij uit op de website van het AD. "Antony had dat wel. Een nieuwe tattoo of ander kapsel op z’n tijd, dat helpt om een merk te worden en dat is marketingtechnisch weer interessant voor clubs", constateert Bouwmeester.

Hij ziet dat de Belg al veel risico in zijn spel legt. "Dat zag je perfect in die solo tegen NAC. Die was technisch zo fraai", blikt hij terug. "Zijn acties en dribbels hebben al veel weg van een toekomstige ster. Voor zijn leeftijd heeft hij opvallend veel goals en assists. Wat hij alleen nog nodig heeft, is dat hij dat in topduels laat zien", besluit Bouwmeester in aanloop naar het cruciale duel met PSV.