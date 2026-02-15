Meldingen
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Godts hint op langer verblijf bij Ajax: "Volgend seizoen nog..."

Thomas
bron: ESPN
Ajax viert de goal van Mika Godts tegen Fortuna
Ajax viert de goal van Mika Godts tegen Fortuna Foto: © Pro Shots

Ajax kende zaterdagavond een zorgeloze avond tegen Fortuna Sittard (4-1), met Mika Godts als grote uitblinker. De twintigjarige buitenspeler tekende voor twee doelpunten en een assist en onderstreepte daarmee zijn sterke vorm.

Met zijn productie is Godts inmiddels betrokken bij twintig doelpunten in de Eredivisie, meer dan welke andere speler ook. "Dat is mooi", reageert de Belg bij ESPN. "Soms ben ik wel bezig met de cijfers, maar soms ook niet. Ik probeer het af te wisselen." De aanvaller maakt zichtbaar stappen en merkt dat hij constanter wordt in zijn spel.

Ook fysiek voelt Godts zich sterker dan vorig seizoen. "Het hoort bij mijn proces", stelt hij. "Bij de één gaat het sneller dan bij de ander. Ik wist dat het ging komen. Of het uiteindelijk lukt heb ik geen invloed op. Ik heb alleen invloed op wat ik doe om het te behalen." Daarmee benadrukt hij dat zijn ontwikkeling geen toeval is, maar het resultaat van gerichte arbeid.

Tot slot ging het over zijn toekomst. "Dat is nog heel ver weg. Ik ben echt blij bij Ajax", aldus Godts, die geen haast heeft met een volgende stap. "Het is de club die me alles heeft gegeven op het hoogste niveau. Hopelijk ook nog een trofee. Dus dat betekent volgend seizoen nog blijven."

