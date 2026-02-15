Godts hint op langer verblijf bij Ajax: "Volgend seizoen nog..."

Met zijn productie is Godts inmiddels betrokken bij twintig doelpunten in de Eredivisie, meer dan welke andere speler ook. "Dat is mooi", reageert de Belg bij ESPN. "Soms ben ik wel bezig met de cijfers, maar soms ook niet. Ik probeer het af te wisselen." De aanvaller maakt zichtbaar stappen en merkt dat hij constanter wordt in zijn spel.

Ook fysiek voelt Godts zich sterker dan vorig seizoen. "Het hoort bij mijn proces", stelt hij. "Bij de één gaat het sneller dan bij de ander. Ik wist dat het ging komen. Of het uiteindelijk lukt heb ik geen invloed op. Ik heb alleen invloed op wat ik doe om het te behalen." Daarmee benadrukt hij dat zijn ontwikkeling geen toeval is, maar het resultaat van gerichte arbeid.

Tot slot ging het over zijn toekomst. "Dat is nog heel ver weg. Ik ben echt blij bij Ajax", aldus Godts, die geen haast heeft met een volgende stap. "Het is de club die me alles heeft gegeven op het hoogste niveau. Hopelijk ook nog een trofee. Dus dat betekent volgend seizoen nog blijven."