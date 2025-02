Godts: "Ik luister daar niet naar, alleen soms naar de trainer"

Met acht doelpunten en vijf assists kent Mika Godts een goed seizoen bij Ajax. Toch ziet hij een grotere winst in een ander spelelement, zo vertelt hij in gesprek met ESPN .

“Mijn omschakeling naar achteren is verbeterd", stelt hij. "Naar voren lukte altijd wel, haha. De combinatie tussen aanvallen en verdedigen is beter geworden. Dat was ook één van de grootste verbeterpunten die de trainer aan mij gaf en dat vond ik zelf ook.”

“Ik probeer op intuïtie te spelen, dan ben ik het beste en komen de mooiste dribbels en assists eruit", voegt hij daar aan toe. "Je hebt natuurlijk een trainer nodig die je aanstuurt en tips meegeeft, maar op het veld moet je het uiteindelijk zelf doen.”

Die onbevangenheid heeft Godts al van jongs af aan in zijn spel. Als jeugdspeler riepen ouders van ploeggenoten al dat hij de bal meer over moest spelen. “Dat gebeurde redelijk vaak en dat hoor ik nu nog steeds soms. Het gaat er niet uit bij mensen, maar ik let er niet echt op. Ik luister er niet naar, alleen soms naar de trainer. Maar soms ook niet, want dan komt er misschien iets moois uit en ligt niemand er wakker van."